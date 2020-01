Irán ataca con misiles bases iraquíes donde están desplegadas tropas de EE. UU.

Al menos una decena de proyectiles cayeron sobre los destacamentos militares de Ain al Assad y Erbil, en respuesta a la muerte del general Soleimani.

Los ataques fueron asumidos por los Guardianes de la Revolución, que además amenazaron con golpear también a Israel y a los gobiernos aliados de Washington.

De su lado, el Pentágono informó que aún "trabajaba en el balance inicial de daños". Por el momento se desconocen informaciones sobre víctimas a raíz de los ataques.

De acuerdo con el Pentágono, las bases atacadas se encontraban "en alerta debido a las indicaciones de que el gobierno de Irán planeaba golpear nuestras fuerzas e intereses en la región".

La televisión estatal iraní mencionó que se utilizaron "decenas de misiles" contra los objetivos en territorio iraquí, aunque en Washington el Pentágono mencionó que "más de una docena" de proyectiles habían sido lanzados contra las bases aéreas de Ain al Asad y Erbil.

Al asumir la responsabilidad por los ataques, el gobierno iraní advirtió sobre "más respuestas devastadoras" en caso de que Estados Unidos decida un contragolpe.

En una nota, los Guardianes de la Revolución también llamaron a los estadounidenses a ordenar el retorno de sus tropas en Irak y en toda la región.

Por su parte, el presidente Donald Trump aseguró: “Hasta ahora, todo está bien (…) tenemos el ejército más poderoso y bien equipado”. Y anunció que este miércoles hará una declaración sobre lo ocurrido.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020