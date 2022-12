Irán, aún sin acuerdo sobre programa nuclear

Tras una noche turbulenta, con fuertes altibajos pero un final sin entendimiento concreto, las delegaciones se reunieron este miércoles, a diferentes niveles, tras muy pocas horas de sueño y habiendo ya pasado el plazo oficial acordado para lograr un entendimiento hasta la pasada medianoche.

Los negociadores, incluidos cuatro ministros de Exteriores, mantuvieron hoy sesiones plenarias -con y sin Irán- así como a nivel bilateral, por ejemplo, entre el secretario de Estado de EE. UU., John Kerry, y su homólogo iraní, Mohamed Yavad Zarif.

El viceministro de Exteriores iraní, Abás Arqchi, advirtió en una entrevista en televisión que Irán no aceptará ningún acuerdo que no contenga un levantamiento completo de las sanciones.

Además, subrayó que "hay dos o tres temas claves e importantes, y sin llegar a una solución realista y moderada sobre ellos no habrá ningún acuerdo", explicó el negociador nuclear iraní.

Poco antes, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, emitió un comunicado escrito en el que insinúa que su país no aceptará ningún pacto que no tenga en cuenta sus intereses como potencia de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU.

"Quiero destacar que no hay acuerdo posible sin acomodar las cuestiones clave de varias partes", agregó el canciller, quien fue ayer el primero de los ministros de Exteriores de las grandes potencias que abandonó las conversaciones de Suiza.

Asimismo destacó como de "vital importancia darle juego" al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el proceso.

Ese comentario hace referencia directa a uno de los escollos en estas negociaciones, como el levantamiento de las sanciones de la ONU contra Irán y una reinstauración automática -propuesta por los occidentales- de esas medidas si Teherán no cumple el acuerdo.

Por otra parte, el ministro británico de Exteriores, Philip Hammond, se mostró cautelosamente optimista sobre lo que pueda suceder.

"Soy optimista de que podamos avanzar aún más esta mañana, pero ello depende de que los iraníes demuestren su voluntad de resolver los temas que aún quedan pendientes", dijo el británico en declaraciones a varias emisoras de su país.

En Berlín, la canciller alemana, Angela Merkel, se mostró esperanzada de que se pueda alcanzar un acuerdo con Irán e indicó que se ha progresado "un gran trecho del camino".

El eventual acuerdo nuclear con Irán, cuya versión marco, es decir, política, debería haberse alcanzado antes de la pasada medianoche, tiene como objetivo evitar que la República Islámica obtenga el arma nuclear.

Irán asegura que no tiene intenciones militares, aunque tampoco ha ofrecido en estos últimos doce años de disputa e investigaciones de la ONU la cooperación necesaria.