Irán insta a EE. UU. a “dar primer paso” para bajar tensiones y niega estar fabricando bomba atómica

El presidente Hasan Rohani reaccionó así a declaraciones de Trump sobre una posible reunión entre ambos países.

La primera "etapa es retirar las sanciones. Usted debe retirar todas las sanciones ilegales, injustas y erróneas contra la nación iraní", dijo Rouhani dirigiéndose a Trump en un discurso transmitido por la televisión estatal.

Rohani insistió en que "la clave para un cambio positivo está en manos de Washington", porque Irán ya descartó hacer lo que más le preocupaba a Estados Unidos: fabricar una bomba atómica.

"Si honestamente esta es su única preocupación, esta preocupación ya ha sido eliminada" a través de una fetua emitida por el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, dijo Rohani.

"No (estamos tratando de) fabricar una bomba nuclear... nuestra doctrina militar se basa en armas convencionales", agregó.

Jamenei lanzó una fatua contra las armas nucleares en 2003 y la ha reiterado en varias ocasiones desde entonces.

"Así que dé el primer paso", insistió Rohani en un discurso pronunciado durante la inauguración de un proyecto inmobiliario en Teherán.

El presidente estadounidense dejó entrever el lunes en Biarritz, donde se celebró la cumbre de G7, un posible avance en la crisis iraní, considerando realista una reunión con Rohani.

Tras anunciar que Estados Unidos se retiraba del acuerdo nuclear con Irán, Trump implementó una política de "máxima presión" sobre Teherán, con sanciones que se consideran un riesgo de conflicto en Oriente Medio.



"Irán quiere arreglar"

En Biarritz, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que las "condiciones para un encuentro" entre Trump y Rouhani "en las próximas semanas" habían sido propiciadas por medio de diplomacia intensiva y consultas.

En la última rueda de prensa del G7, Trump dijo que estaría "ciertamente dispuesto" a reunirse con Irán y agregó que los tiempos propuestos por Macron le parecían realistas. También consideró que Rouhani se mostraría a favor.

"Creo que querrá reunirse. Creo que Irán quiere arreglar esta situación", dijo Trump al ser interrogado por los periodistas.

Rouhani indicó que estaba abierto a mantener conversaciones con los estadounidenses, si bien este enfoque le ha traído las críticas del sector ultra conservador en la república islámica.

En su discurso del martes, el dirigente iraní dijo que la política de su gobierno de "interacción constructiva" con el mundo estaba en línea con el enfoque de "interacción extensiva" del líder supremo.

Subrayó, sin embargo, que Estados Unidos debe "retractarse de sus errores" y volver a sus compromisos sobre el acuerdo nuclear.

"Nuestro camino está claro, si vuelven a sus compromisos, nosotros también actuaremos completamente de acuerdo con los nuestros", afirmó el presidente iraní.

Pero también advirtió de que no estaba buscando "la foto".

"Nosotros queremos resolver problemas de una forma racional, no buscando la foto. Si alguien quiere la foto con Hasan Rouhani, no va a ser posible", afirmó.

A la espera de que se concreten fechas, tanto Trump como Rouhani deberán acudir a la asamblea general de la ONU a finales de septiembre, un escenario que podría ser propicio para el inicio de las conversaciones.