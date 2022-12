Irán y Occidente encontraron soluciones a sus diferencias, dice canciller persa

Irán y los países del Grupo 5+1 ya han encontrado "soluciones técnicas y políticas" a sus diferencias en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones que pesan sobre el país asiático, afirmó hoy su ministro de Relaciones Exteriores, Mohamad Yavad Zarif.

Según recoge la agencia iraní de noticias Fars, el ministro y principal negociador iraní ante las delegaciones de Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido y Rusia, además de Alemania, señaló a través de las redes sociales que "adecuadas soluciones técnicas y políticas han sido encontradas para los asuntos" que no podían resolverse "en el pasado".

"Estábamos listos para las negociaciones, pero los otros interlocutores necesitaban más tiempo para coordinarse. Hemos decidido volver el miércoles a Ginebra, y si Dios quiere, finalizar los detalles del acuerdo", dijo el ministro.

Con estas palabras Zarif se unió al presidente de su país, Hasan Rohaní, quien manifestó hoy que en la reciente ronda de negociaciones nucleares se han eliminado una serie de desacuerdos y pese a que todavía "hay diferencias por resolver" es posible "lograr un acuerdo pues no existe nada que sea irresoluble".

El presidente iraní se refirió a la persistencia de "diferencias", pero también a que hubo "puntos en común que pueden ser la base de un acuerdo definitivo".

El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, también se refirió hoy a este asunto y otorgó buenas perspectivas a la consecución de un acuerdo definitivo, para el que ha llegado la hora "de las decisiones".

"No hemos alcanzado la línea final, pero que nadie se equivoque, tenemos la oportunidad de hacer que funcione. Es cuestión de voluntad y de decisiones políticas importantes", dijo.