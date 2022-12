Irma, ahora una tormenta tropical, afecta al estado de Georgia

Aunque ya pasó lo peor, aún no cesa el peligro para los habitantes de Miami. Tomará semanas y una millonaria inversión recuperar los daños.

La tormenta Irma, que dejó una estela mortal en Cuba y el Caribe, se debilitaba el lunes pero seguía azotando el sureste de Estados Unidos, donde dejó "devastación" en los Cayos de Florida e inundaciones en Jacksonville, aunque el impacto parece menor al desastre esperado.

Los muertos tras el pasaje de Irma, degradado a tormenta tropical tras arrasar como potente huracán varias islas del Caribe, sumaban al menos 40, luego de los 10 fallecidos en Cuba el fin de semana, y de otros 27 reportados en varias islas caribeñas, a los que este lunes se agregó una víctima fatal en Haití.

Otras dos personas murieron por accidentes de tránsito provocados por Irma en Florida, precisaron las autoridades, tras informar inicialmente tres.

Angustiosas escenas en Florida tras el paso del huracán Irma,... En el Caribe, los residentes trataban de retornar a la normalidad pese a los enormes daños de infraestructura, mientras Estados Unidos, Francia, Holanda y Reino Unido buscaban ayudar a sus territorios de ultramar, gravemente afectados.

Los habitantes de Florida comenzaron el lunes a evaluar los daños en sus propiedades, que parecían inicialmente menores a lo esperado.

El panorama es espectacular, pero no catastrófico, dijo a AFP Roberto Cuneo, un residente en Miami Beach de 41 años que decidió no irse de su casa y dio cuenta de calles inundadas con hasta 30 cm de agua y palmeras tumbadas por el viento.

En el extremo sur de Florida el panorama era muy distinto. El acceso a los Cayos estaba cerrado. Tras sobrevolar el área, el gobernador Rick Scott dijo luego que la zona había quedado "devastada" y los parques de casas rodantes destruidos.

"Hay devastación. Sólo espero que todos hayan sobrevivido, lo que vimos fue horrible (...) Hay mucho daño", contó Scott.

Unos 6,5 millones de personas seguían sin electricidad en Florida, apuntó.

En "fase de recuperación"

Irma avanzaba sobre Florida en dirección norte-noroeste, con un giro hacia el noroeste esperado el martes. Los vientos habían disminuido a 85 km/h y se pronosticaba un debilitamiento continuo de la tormenta hasta degradarse a depresión tropical.

Según los meteorólogos, el ojo de Irma continuará moviéndose sobre el suroeste de Georgia en la noche del lunes, y se moverá hacia Alabama el martes.

Unos 6,3 millones de personas en el sureste de Estados Unidos fueron ordenados a evacuar por este huracán, que provocó uno de los mayores éxodos de la historia del país.

Como estaba pronosticado, Irma impactó el domingo por la mañana como huracán categoría 4, en una escala de 5, en los Cayos al sur de la península, y por la tarde volvió a tocar tierra en Marco Island (oeste), pero con categoría 2.

Miami, la mayor ciudad estadounidense en la trayectoria de Irma, amaneció este lunes con ramas, escombros y letreros de sus calles, especialmente en el centro y en el distrito financiero de Brickell, cuyo paseo costero fue tragado por las aguas.

"Estamos ahora en una fase de recuperación", dijo el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez. "Pero nos salvamos de la peor parte de la tormenta", agregó.