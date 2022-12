Israel acepta petición de la ONU: hará tregua humanitaria este jueves

"Entre las 10.00 y las 15.00 (7.00-12.00 GMT) el Ejército cesará todas sus operaciones en la franja de Gaza y no disparará", dice un comunicado militar enviado a los medios de comunicación.

Según la nota, "esta ventana humanitaria tiene el objetivo de permitir a la población civil de la franja de Gaza que se reaprovisione para sus necesidades humanitarias". También se permitirá a la población de la localidad de Bet Lahiye, en el norte de la franja, y de los barrios de Sayaíe y Zeitún, ambos en Gaza capital, regresar a su hogares hasta las 15.00 hora local (12.00 GMT).

Gran parte de estas poblaciones, que ascienden en su conjunto hasta 100.000 personas, han evacuado sus casas en los últimos dos días cuando el Ejército israelí les informó que iba a bombardear la zona severamente porque desde ellas se disparan una gran parte de los cohetes.

La tregua fue pedida por el enviado especial de la ONU para Oriente Medio, Robert Serry, informó la edición electrónica del diario Yediot Aharonot. Otros medios señalan que fue solicitada a raíz de la muerte este miércoles en una playa de Gaza de cuatro menores, en un bombardeo de la Marina israelí.

Las fuentes señalan sin embargo que la evolución de la tregua dependerá de si Hamás y las otras milicias palestinas la aceptan también.

"Si Hamás o cualquier otra organización terrorista aprovechan esta ventana humanitaria para lanzar ataques contra civiles israelíes o blancos militares, el Ejército responderá con firmeza y de forma decisiva", refiere el comunicado.

Ninguna de ellas se ha pronunciado hasta ahora de cual será su proceder. En ofensivas militares anteriores en Gaza también se abrieron períodos similares de tregua para introducir medicamentos y abastecer a los desbordados hospitales, aunque a veces el suministro se debió realizar en medio de ataques mutuos porque el cese de fuego no aguantó el período estipulado.

Los hospitales de Gaza se ven desbordados por el ingreso de más de 1.500 heridos que han dejado los bombardeos israelíes y según diversas organizaciones humanitarias comienzan a escasear los medicamentos y equipos médicos más básicos.

La situación humanitaria en la franja de Gaza ha empeorado considerablemente después de nueve días de ofensiva militar israelí, que ha provocado también daños materiales a infraestructuras vitales y sanitarias que podrían afectar incluso a los recursos de agua.

El sur de la franja está también a oscuras porque hace unos días un cohete palestino derribó una torre de electricidad que abastecía esa zona desde Israel, que alega que no lo reparará mientras no pueda garantizar la seguridad de sus operarios en esa zona fronteriza.

A todo ello se ha sumado una drástica reducción del abastecimiento de productos de primera necesidad, entre ellos de la gasolina, a través del paso fronterizo de Keren Shalom, que funciona con capacidad reducida por los incesantes cohetes palestinos en toda la zona alrededor de la franja.

Obama lamenta muerte de palestinos y pide poner fin a la escalada

El presidente estadounidense, Barack Obama, lamentó este miércoles la muerte de "civiles inocentes" en Gaza y pidió a las partes que eviten una nueva escalada de violencia.

En una inesperada rueda de prensa para hablar de asuntos de política exterior, el mandatario reiteró que Israel tiene derecho a defenderse de los ataques con cohete de Hamás, ya que "no hay país que pueda esperar vivir a diario bajo lluvias de cohetes".