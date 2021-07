Israel, con el 85% de habitantes vacunado, pospone entrada de turistas por variante delta

Israel, una de las naciones donde el 85% de sus habitantes ya está vacunado contra el COVID-19, sufre hoy por la variante delta. Superó los 1.000 contagios diarios esta semana, la cifra más alta desde marzo. Aun así, los hospitalizados en condición crítica son poco más de 50, un número relativamente bajo en relación con la cantidad total de contagiados activos -en torno a 6.600 actualmente-.

Aunque ya volvieron a la normalidad, algunas medidas persisten.

Miguel Glatstein, jefe de emergencias del Hospital Ichilov en Israel, habló sobre la situación actual del país.

¿En qué momento se encuentra Israel?

Estamos en un momento donde está aumentando el número de casos diarios, hay entre 300, 400, 500 casos diarios y hay 50 casos que están en grave estado en todo el país. La vida es totalmente normal hoy por hoy, en la calle, en restaurantes, en el mar, recitales, colegios. Lo único que hay que usar es el tapabocas en lugares cerrados, es el único cambio hoy por hoy. Y lo otro que se está pensando hacer es vacunar adultos mayores de 80 años de una tercera dosis porque son los que están contagiando un poco y hay casos graves.

¿A qué se debe la situación en Israel?

Primero, por la mutación delta tan contagiosa que llegó del aeropuerto, de gente que viajó al exterior y que sigue viajando al exterior. Segundo, chicos que no estaban vacunados y se contagiaron también y esos chicos también contagiaron a otras personas. Y tercero, gente, poco por ciento en la población, que es antivacuna. El número de vacunados es de 85%, los que se están contagiando hoy por hoy, la mayoría son los que no están vacunados, pero también hay muchos vacunados que no son casos graves.

¿Cuál es el análisis que han hecho de esta situación en Israel?

Hay gente que se contagia estando vacunada, no es 100% de protección la vacuna, los que se contagiaron están obviamente mucho menos graves porque están vacunados.

Con ese porcentaje de población vacunada y viendo que se han presentado casos de contagios, ¿cuáles son las recomendaciones en general en Israel?

Por ahora, lugares cerrados con tapabocas; y número dos, mayores de 80 años quizás se empiecen a vacunar. Pero la recomendación más importante que se está haciendo ahora es vacunar a los chicos de 12 a 16 años, esa es la recomendación.

¿En qué momento van a llegar a la inmunidad de rebaño en Israel?

No se sabe con este coronavirus, porque con las mutaciones... La vida es totalmente normal y si es normal seguramente la vacunación sirvió, si no habría miles de casos, miles de muertos, y eso es lo que tiene que el mundo mirar y especialmente mis hermanos de Latinoamérica, vacunar, vacunar y vacunar, no queda de otra.

¿Con este tema de las variantes es indispensable que los países coloquen medidas como tener la PCR para entrar al país?

Sí, es básico. Es duro para el que tiene que viajar, pero no queda otra.

