Israel detiene exportaciones de seguridad a Colombia tras declaraciones de Petro sobre la guerra

Tras una reunión citada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel con la embajadora colombiana, Margarita Manjarrez, el estado israelí tomó la decisión de “detener las exportaciones de seguridad a Colombia” tras las declaraciones suscitadas por el presidente Gustavo Petro en medio de la guerra que libran fuerzas israelíes con el grupo Hamás.



La decisión se toma en medio de una “conversación de reprimenda tras las declaraciones hostiles y antisemitas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra el Estado de Israel, durante la última semana”.

Lior Haiatm, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dijo que las declaraciones del presidente Petro “reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas del Hamás, avivan el antisemitismo, afectan a los representantes del Estado de Israel y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia”.

Gustavo Petro le responde a Israel

El presidente Gustavo Petro respondió de manera inmediata a la publicación con el siguiente mensaje: “Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Convoco a América Latina a una solidaridad real con Colombia. Si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra como en la gran guerra del Chaco. Ni los Yair Klein, ni los Raifal Eithan podrán decir cuál es la historia de la paz de Colombia. Desataron la masacre y el genocidio en Colombia”.

Y puntualizó: “Del pueblo de Israel demando la ayuda en la paz de Colombia y la ayuda en la paz de Palestina y el mundo. Colombia, como nos enseñó Bolívar y Nariño, es un pueblo independiente soberano y justo”.

