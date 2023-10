Israel revela imágenes de personas calcinadas por Hamás: “El mundo debe saber a qué nos enfrentamos”

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel reveló fuertes imágenes de personas calcinadas en un carro. Al parecer, huían de la amenaza de los terroristas que les disparaban de manera inmisericorde el pasado sábado 7 de octubre, cuando inició el ataque de Hamás. Afirman que se trata de civiles.



Las autoridades de ese país debatieron si publicarlas o no, pero afirmaron que “el mundo necesita saber a qué nos enfrentamos”.

Las imágenes se dieron a conocer en medio de la visita de Antony Blinken, secretario de Estado de EE. UU., a Tel Aviv, donde se reunió con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, quien aseveró este jueves que "tal como el EI fue aplastado, será aplastado Hamás. Y Hamás debería ser tratado exactamente del mismo modo que fue tratado el EI".

El funcionario estadounidense prevé viajar el viernes a Palestina.



“Vamos a una catástrofe”: Cruz Roja en Gaza

“Los hospitales de la Franja de Gaza se convertirán en morgues a medida que se van quedando sin electricidad, causando la muerte no solo de enfermos y de heridos por la guerra, sino también de recién nacidos en incubadoras y de ancianos que necesitan oxígeno”, denunció el Comité Internacional de la Cruz Roja.



"Lo cierto, por el momento, es que nada entra ni sale, y que no podemos distribuir lo que tenemos al interior (de Gaza). Vamos hacia una catástrofe, es una situación insostenible", declaró el director de la organización humanitaria para Oriente Medio, Fabrizio Carboni, en una videoconferencia con periodistas en Ginebra.

Además de combustible y material sanitario, el CICR tiene reservas de cloro para el tratamiento del agua en las plantas de purificación.

La organización también cuenta con ingenieros dentro del territorio palestino listos para reparar las infraestructuras vitales dañadas por los bombardeos del Ejército israelí, y para quienes también se han pedido garantías de que no serán atacados en sus desplazamientos o en los lugares donde tienen previsto trabajar.

"Es difícil evaluar lo que pasa exactamente, con los bombardeos no nos podemos desplazar libremente, no sabemos cuáles hospitales están destruidos o no", explicó.

El jefe de las operaciones del CICR en la región dijo tener conocimiento de que hay combustible para que los generadores que dan electricidad a los hospitales sigan funcionando por algunas horas más, lo que hace urgente que se autorice a la organización a distribuir el que tiene almacenado en Gaza.

"Necesitamos un espacio humanitario para poder trabajar", recalcó.

Carboni dijo que espera que prime el sentido humanitario, que se deje trabajar al personal del CICR y que se permita que nuevos suministros entren en Gaza "porque lo que tenemos dentro no es suficiente al actual nivel de violencia. Necesitamos importar bienes".

El responsable confirmó que el CICR está en comunicación con las autoridades de Israel, así como con los dirigentes de Hamás, de forma diaria, como es su práctica en todos los conflictos en los que actúa y en los que mantiene un diálogo neutral con todas las partes rivales.