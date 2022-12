'It's Colombia, NOT Columbia', campaña que se toma las redes sociales

El título de la campaña, que con el mismo nombre se presenta en las redes sociales, se refiere a uno de los más frecuentes errores en el que incurren los anglosajones, cuando confunden Colombia con el distrito de Columbia, en Estados Unidos.

Más allá de esta anécdota, "It's Colombia NOT Columbia" se ha convertido en algo así como una "marca país": una campaña publicitaria muy efectiva bajo el lema "cambiar la imagen y la percepción que hay de Colombia en el exterior".

Así lo expresó Carlos Pardo, vicepresidente financiero de Zemoga, una de las dos empresas artífices de la idea, quien tiene claro que "Colombia cambió en la última década, evolucionó y pasó a ser otra cosa".

Pardo recordó que en 1993 la revista Time publicó un artículo con el título "Columbia la ciudad más peligrosa del mundo", en el que además de incluir el error ortográfico se refirió a una urbe y no a un país.

El único acierto es que entonces Colombia se mostraba al mundo a través de noticias vinculadas al narcotráfico y la violencia.

Ahora el ambiente es muy distinto y esta estrategia digital ha logrado sus objetivos con la difusión de contenidos propios en forma de videos y fotografías, a los que se suman los que aportan los usuarios sobre los aspectos positivos del país.

Pardo explicó que parte del éxito de la campaña está en el "factor emocional" porque toca la identidad de la comunidad.

"Falcao hace goles con Colombia no con Columbia" y "La selección que irá al Mundial es la de Colombia no la de Columbia" son algunas de las entradas a Facebook y Twitter que más éxitos han tenido en las últimas semanas, a propósito de la clasificación al Mundial de Fútbol de Brasil en 2014.

Esta campaña, que comenzó en febrero pasado, es una de las estrategias digitales de mayor crecimiento orgánico en internet con un alcance de alrededor de medio millón de personas en Colombia, pero también en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Australia.

Entre los éxitos de "It's Colombia NOT Columbia" está que empresas como la telefónica Virgin Mobile y la aerolínea Lufthansa o instituciones como el Jardín Botánico de Brooklyn corrigieran el error en sus páginas web.

Bogotá (Colombia)