Iván Duque dice que hay empresas colombianas involucradas con caso de Álex Saab

El presidente Iván Duque, que se encuentra de gira en Brasil, habló de la extradición del empresario Álex Saab a Estados Unidos y señaló que hay compañías colombianas involucradas con el supuesto lavado de activos que hizo el investigado para Nicolás Maduro.

Según el mandatario, Saab “era un banquero, entre comillas, que le ayudaba al lavado de activos a toda esta dictadura criminal de Maduro, a todas las estructuras del narcotráfico de ese país. Yo espero que todo lo que él aporte a la justicia también sirva para que se consoliden las denuncias que de tiempo atrás viene haciendo Colombia que es ese contubernio que tiene el régimen de Maduro con grupos terroristas y narcotraficantes”.

Al ser preguntado sobre si habría empresas colombianas salpicadas en este caso, Iván Duque dijo: “Sin duda”.

Sostuvo que se han aportado pruebas importantes “a las autoridades de Estados Unidos mostrando las redes de lavado de activos donde hay muchas empresas fachadas en nuestro país y obviamente ese es un trabajo que también se ha venido adelantando con la Fiscalía General de la Nación y que todo esto va a permitir ponerle fin a ese entramado criminal”.

“Yo espero que todos los aportes que haga Álex Saab a la justicia los Estados Unidos también muestren lo que hay detrás de esa red, y es una narcodictadura que ha pretendido utilizar esta red para lavar dinero”, añadió.

Álex Saab, extraditado el 16 de octubre de Cabo Verde a Estados Unidos, dijo en una carta que fue leída este domingo 17 de octubre por su esposa Camila Fabri: "No tengo nada que colaborar con Estados Unidos, no he cometido ningún delito ni en Estados Unidos ni en ningún país y no pienso mentir para favorecer a Estados Unidos en contra del que atraviesa un bloqueo inhumano (Venezuela)".