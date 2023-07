Iván Duque: fallo de La Haya “es un triunfo de los gobiernos que hemos defendido la soberanía”

El expresidente Iván Duque comentó en Caracol Ahora que el fallo de La Haya a favor de Colombia emitido este jueves es “un triunfo del país, que reafirma lo que es la defensa institucional, lo que se puede lograr cuando se trabaja de manera coherente de gobierno a gobierno y, puedo decir que quiero hacerle un gran reconocimiento a los doctores Cepeda y Arrieta, que fueron los agentes de Colombia durante prácticamente todo este proceso”.



El exmandatario, quien estuvo en el poder entre 2018 y 2022, aseguró también que con su canciller Carlos Holmes Trujillo (1951-2021) y el mismo equipo de defensa que había desde antes de su llegada a la Presidencia, “empezamos a trabajar muy rigurosamente sobre todas las etapas procesales”. Es “un triunfo de Colombia y de todos los gobiernos que hemos defendido la soberanía de nuestro país y que lo hemos hecho con rigor argumental”, agregó.

Enfatizando en que se trataba de una “pretensión absurda de Nicaragua de extender la plataforma continental”, el expresidente Iván Duque señaló que con la decisión de este jueves, 13 de julio de 2023, “se ha validado una tendencia argumental que ha presentado Colombia, no obstante hay que reiterar que Colombia salió de la competencia de la Corte Internacional de Justicia luego de ese fallo injusto de 2012, que alteró tratados con otros países y que nos despojó de un territorio de manera abrupta y que no reconoció derechos históricos”.

“Es un día de alegría para nuestro país. Un reconocimiento a los equipos de la Cancillería y de la Armada Nacional y a esos dos brillantes agentes, los doctores Manuel José Cepeda y Carlos Gustavo Arrieta”, subrayó.

En la misma línea criticó que el gobierno de Gustavo Petro cambiara a los abogados negociadores ante La Haya, “algo que yo no entendí”, sin embargo, dijo que con los nuevos “se mantuvo la tesis que fue esgrimida durante todo el proceso, lo cual me parece que fue importante”.



¿Después de este fallo las tensiones diplomáticas entre Colombia y Nicaragua podrían ceder?

“Creo que hay que tener en cuenta varias cosas. Nicaragua siempre ha mantenido una postura hostil frente a Colombia en las áreas que han estado en disputa y siempre ha tenido gestos de provocación, los ha hecho de manera soterrada, los ha hecho utilizando engaños, con barcos de otras banderas, tratando de provocar una reacción violenta nuestra Armada; nuestra Armada ha sido muy profesional en eso, pero nosotros seguiremos como país, hasta que se mantengan los límites, ejerciendo nuestra soberanía en la configuración territorial de Colombia. Y yo he dicho que es preferible (tener) tensiones diplomáticas a ceder un milímetro del territorio nacional. En el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos se intentó una negociación con Nicaragua, ellos la desecharon, y a mí me parece que intentar alguna negociación para ceder territorio, pues sencillamente sería ceder soberanía. Yo creo que las tensiones se mantendrán y creo que se deben mantener, porque no creo que Colombia pueda en este momento siquiera considerar entregar territorio, mucho más cuando se trata de un fallo que fue abiertamente injusto y sin precedentes y que alteró también las relaciones limítrofes con otros estados”, enfatizó el exmandatario.