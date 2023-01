“Iván Duque me tiene miedo”: Maduro reta al presidente a un debate

El mandatario venezolano también llamó a su homologo “diablo con cara de angelito”. Los comentarios fueron en respuesta a las acciones de Duque en la ONU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, retó hoy a su homólogo colombiano, Iván Duque, a un debate público y televisado para hablar sobre la situación de ambos países fronterizos, aunque no cree que su par le acepte la propuesta por "miedo".

"Yo pudiera tener un debate, lo que pasa es que él me tiene miedo. Iván Duque me tiene miedo, yo lo reto a un debate público cuando quiera, como a él le gusta mucho Washington o Nueva York podemos hacerlo en Estados Unidos", dijo el líder chavista durante un acto con un grupo de colombianos en Caracas.

Criticó que el mandatario colombiano, al que llamó "diablo con cara de angelito", hable "más de Venezuela que de Colombia" por lo que cree que está "como obsesionado, como enfermo".

"Si quiere un debate sobre los temas de Colombia y Venezuela, vamos a hacerlo, nos reunimos y lo transmitimos en vivo y directo, en cadena en Colombia y Venezuela para que lo vea todo el mundo (...) yo no le tengo miedo a eso, lo reto, reto a Iván Duque a un debate público", insistió.

Maduro dijo que Duque "tiene la orden de los gringos de no hablar con el gobierno de Venezuela" por lo que hasta ahora no ha sido posible tener "relaciones de diálogo y diplomacia normales" entre Caracas y Bogotá, lo que consideró como "una insensatez".

"¿Y cómo hacemos? ¿Cómo se hace con 2.200 kilómetros de frontera si los gobiernos no hablan?", se preguntó.

Indicó que el diálogo entre ambos gobiernos será necesario para establecer un nuevo mecanismo de venta de combustible en las zonas fronterizas pues, recordó, su Gobierno planea "en los próximos días" elevar a precio internacional la gasolina venezolana, considerada la más barata del mundo.

El gobernante venezolano propuso reactivar las gasolineras que están ubicadas en toda la frontera con Colombia "para ofrecer gasolina venezolana en moneda extranjera, en pesos colombianos, a precios preferenciales" y "para beneficiar a la población de la frontera".

"Yo me preocupo por la situación de Colombia mientras el presiente Iván Duque está por Nueva York preocupado por sus negocios, y por sus churupitos (dinero) y por su maldad", prosiguió sin dejar a instar a Bogotá a designar un enviado especial para atender este y otros asuntos.

Dijo además que Caracas está lista para "comprarle toda la producción alimentaria a los productores colombianos que están en la frontera" y adelantó que "ya sobre eso se ha trabajado (...) para abastecer el mercado nacional" afectado por una severa escasez.