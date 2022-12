Ivanka Trump llega a la Casa Blanca como asesora y desata polémica

La hija de Donald Trump no recibirá sueldo, dice administración. Será la primera vez que un mandatario de EE. UU. comparta oficina con su primogénito.

La decisión del presidente Donald Trump ha generado todo tipo de controversias, debido a que su hija tiene intereses comerciales a nivel nacional e internacional, lo cual no es competente con un puesto en la Casa Blanca.

Según la administración de Trump, Ivanka trabajaría en calidad de asesora y no recibiría sueldo. Es la primera vez que la hija de un mandatario tiene oficina junto a su padre.

La modelo y empresaria manifestó en un comunicado que “Escuché las preocupaciones que algunos tenían con mi deseo de aconsejar al presidente cumpliendo todas las normas éticas, por ello voy a servir como empleada sin cobrar en las oficinas de la Casa Blanca, estaré sujeta a las mismas reglas que cualquier otro empleado federal”.