Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, podría tener cáncer de piel

Según el mandatario, los médicos investigan la posibilidad de que él sufra esta enfermedad.

En las últimas horas el presidente de Brasil informó a la opinión pública que podría padecer cáncer de piel

"Hay un posible cáncer de piel. Tengo la piel clara, pesqué mucho en mi vida, hice mucha actividad. Entonces, la posibilidad de cáncer de piel existe", dijo Jair Bolsonaro al llegar a su residencia oficial, tras ser sometido a un examen dermatológico.

El presidente tenía una tirita en la oreja izquierda. Consultado por los periodistas, explicó que venía del Hospital de la Fuerza Aérea Brasileña donde se le realizaron los exámenes.

Inicialmente la asesoría de comunicación del Ejecutivo informó que se trataba de una consulta de rutina y que "el presidente presenta buenas condiciones de salud, sin reservas".

"No sé si van a hacer una biopsia. Me trataron, me pincharon, me dieron anestesia. Me dormí. Estaba tan cansado que me acosté en la camilla y me dormí", agregó el presidente, citado por la prensa local.

Ante la insistencia de los periodistas sobre su estado de salud, Bolsonaro respondió en tono de broma: "Por ahora, [Hamilton] Mourao sigue siendo vicepresidente, pueden estar seguros".

El mandatario debía viajar la tarde de este miércoles a Salvador (la capital del estado de Bahía) para un evento oficial, pero el compromiso fue cancelado la víspera. La asesoría se limitó a decir que se trataba de un cambio de agenda, sin embargo, Bolsonaro explicó por la tarde que fue "por cansancio".

El líder de ultraderecha, de 64 años, asumió la presidencia de Brasil el 1 de enero de este año, con un mandato de cuatro años.