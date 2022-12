Jamaica despenaliza uso de la marihuana

Tras varias horas de debate, la cámara baja le dio la aprobación final a las enmiendas de la ley de drogas que convierte la posesión de hasta 57 gramos en una ofensa menor que no resultará en antecedentes penales.

El cultivo de hasta cinco plantas en cualquier sitio será permitido en Jamaica, donde desde hace tiempo la hierba ha estado arraigada culturalmente, pero seguía siendo ilegal.

La ley abre el camino para que se cree una "autoridad de permisos de cannabis" que lidie con la regulación de cultivos y la distribución de marihuana para fines médicos, científicos y terapéuticos.

Ahora los rastafari pueden utilizar la marihuana con fines religiosos por primera vez en la isla caribeña, donde el movimiento espiritual fue fundado en la década de 1930. Y los turistas con recetas médicas extranjeras para usar esta droga podrán solicitar permisos bajo un costo, que les autorice a comprar pequeñas cantidades de la hierba jamaiquina o "ganja", como se le conoce localmente.

Peter Bunting, el ministro de seguridad nacional de Jamaica, dijo que la autorización de la ley no significa que el gobierno jamaiquino planee una postura más relajada con respecto al tráfico transnacional de drogas o el cultivo de parcelas ilegales.

"Esta autorización de la legislación no significa que todos puedan sembrar, transportar, comerciar o exportar ganja. Las fuerzas de seguridad seguirán ejerciendo rigurosamente la ley jamaiquina de acuerdo con nuestras obligaciones en tratados extranjeros", señaló Bunting en el Parlamento.

William Brownfield, el secretario asistente para asuntos antinarcóticos de Estados Unidos, dijo a The Associated Press antes de la votación del martes que "la ley jamaiquina es asunto de Jamaica y su decisión soberana". Pero resaltó que traficar marihuana a Estados Unidos sigue siendo ilegal.

"Esperamos que Jamaica y todos los estados que pertenecen a las Convenciones de Drogas de las Naciones Unidas cumplan sus obligaciones, incluido un compromiso firme para combatir y desmantelar a las organizaciones criminales involucradas en el narcotráfico", declaró a la AP.

Durante décadas ha existido el debate en Jamaica sobre relajar las leyes que prohíben la marihuana. Los esfuerzos previos por despenalizar las pequeñas cantidades habían sido rechazados debido al temor de las autoridades a violar los tratados internacionales y hacerse acreedores a sanciones por parte de Washington.