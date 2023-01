“James Comey es un soplón y mentiroso”: Trump está trinando de la ira por la publicación de un libro

El exdirector del FBI califica al mandatario en su obra como un presidente “inmoral e incapaz de gobernar”, líneas que no cayeron bien en la Casa Blanca.

Ante la obra, el presidente de Estados Unidos envió trinos nada amables contra su exfuncionario.

“Está comprobado que James Comey es un SOPLON y MENTIROSO”, dijo y en otro recalcó: “Es débil y un baboso mentiroso, que como el tiempo ha comprobado, un terrible director del FBI (..) Fue un gran honor despedir a James Comey”.

Estas son algunas de las declaraciones de Comey en el libro ‘Una lealtad mayor: verdad, mentiras y liderazgo’, que se estrena el 17 de abril.

Primera impresión

"Su cara parecía ligeramente anaranjada, con medialunas muy blancas debajo de sus ojos donde, creo, se había puesto anteojos (durante sus sesiones de bronceado artificial), y (tenía) un peinado impresionante, cabello muy rubio que, después de una cuidadosa inspección, parecía ser todo suyo. Recuerdo haberme preguntado cuánto tiempo le llevaba poner todo eso en su lugar por la mañana, y cuando tendió la mano, mentalmente me ocupé de comprobar su tamaño. Era más pequeña que la mía, pero no anormalmente más pequeña".

Fobia a los gérmenes

"Tengo fobia a los gérmenes. No hay forma de que deje que la gente orine sobre mí. De ninguna manera", dice Trump, citado por Comey, al desmentir reportes de un exespía británico que relata una supuesta tarde con prostitutas en 2013 en Moscú. "Luego habló de casos en los que mujeres lo acusaron de agresión sexual, un tema que yo no había sacado. Mencionó a varias mujeres y pareció haber memorizado sus acusaciones. Cuando comenzaba a ponerse más a la defensiva y la conversación se encaminaba hacia el desastre, por instinto (dije): 'No lo estamos investigando, señor'. Eso pareció calmarlo"

Sin risas

"No recuerdo haberlo visto reír, nunca. Ni durante una charla antes de las reuniones, ni en una conversación ... Existe el riesgo de que esté malinterpretando esto (...) pero no sé de otro líder que no se ría con cierta regularidad en público. Sospecho que su aparente incapacidad para hacerlo está enraizada en una profunda inseguridad, su incapacidad de ser vulnerable o de arriesgarse a apreciar el humor de los demás, lo cual, tras reflexionarlo, es realmente muy triste en un líder, y da un poco de miedo en un presidente".

La llamada de Kelly

"Recibí una emotiva llamada del general John Kelly, entonces secretario de Seguridad Interior. Me dijo que estaba enfermo por mi despido, que tenía la intención de renunciar como protesta (...) Le pedí que no hiciera eso, que el país necesitaba personas de principios en torno a este presidente, especialmente este presidente".

La última vez que la administración le dio tanta importancia a una publicación fue ‘Fuego y Furia’, de Michael Wolff, lo que catapultó las ventas de este libro sobre el caos de la Casa Blanca.