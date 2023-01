James Rodríguez, eximido de fraude fiscal por las autoridades españolas

Tras un largo proceso, Hacienda retiró la acusación contra el jugador colombiano y señaló que ahora solo debe pagar 4 millones de euros.

Según El Mundo, que reveló en julio la acusación contra James, las autoridades fiscales estimaron inicialmente que el jugador, traspasado al Real Madrid del Mónaco a mediados de 2014, debió haber declarado ese año como residente en España, y no como lo hizo, como no residente.

Pero la defensa de James, siempre según El Mundo, suministró nueva documentación que llevó a las autoridades fiscales a desechar la acusación de fraude.

De todas maneras, el fisco le pide al jugador 3,6 millones más 400.000 euros en intereses por una "diferencia técnica de criterio" en su declaración.

Una larga lista de futbolistas ha tenido problemas con el fisco español.

Unos han llegado a acuerdos, como Cristiano Ronaldo, traspasado este verano a la Juventus desde el Real Madrid, que aceptó pagar 18,8 millones de euros y una pena de dos años de cárcel que no tendrá que cumplir, buscando cerrar una investigación por fraude fiscal. Según El Mundo, la suma a pagar fue finalmente reducida a 16,7 millones de euros.

El astro argentino Leo Messi del FC Barcelona, en cambio, fue a juicio y se le condenó a una multa de 2,1 millones de euros por fraude fiscal y a una pena de 21 meses de cárcel, conmutada por una multa.

