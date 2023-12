Javier Milei, en primer discurso como presidente de Argentina, promete “enterrar décadas de fracaso”

Javier Milei ofreció su primer discurso como presidente de Argentina, tras posesionarse este domingo 10 de diciembre al jurar "por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios", siguiendo el protocolo usual. Luego recibió del presidente saliente, Alberto Fernández, la banda y el bastón de mando.



A su lado, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, hizo el mismo juramento.

El presidente Javier Milei aseguró al inicio de su discurso de posesión que “hoy comienza una nueva era en Argentina, hoy damos por terminada una larga historia de decadencia y crimen, y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país”.

“No hay vuelta atrás. Hoy enterramos décadas de fracaso, peleas intestinas y disputas sin sentido, peleas que lo único que han logrado es destruir nuestro querido país y dejarnos en la ruina. Hoy comienza una nueva era en Argentina, una era de paz y tranquilidad, una era de prosperidad, una era de crecimiento y desarrollo, una era de progreso”, aseveró.

El mandatario argentino manifestó que, “durante más de 100 años, los políticos han insistido en defender un modelo que lo único que genera es pobreza, estancamiento y miseria, un modelo que considera que los ciudadanos estamos para servir a la política y no que la política existe para servir a los ciudadanos”.

Pero sentenció que “así como la caída del muro de Berlín marcó el final de una era trágica para el mundo, estas elecciones han marcado el punto de quiebre de nuestra historia”.

Javier Milei sostuvo que “ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros”, señalando que el kirchnerismo “nos deja déficits gemelos por 17% del PBI” y que el gobierno saliente entrega una Argentina con “una inflación plantada de 15.000% anual, la cual vamos a luchar con uñas y dientes para erradicarla”.

“Nos ha dejado plantada una hiperinflación y es nuestra máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe que llevaría la pobreza por encima del 90% y la indigencia por encima del 50%”, manifestó. Y comparó la situación del país “con la oscuridad de la Venezuela de Chávez y Maduro”.



No obstante, dijo que con las medidas económicas que piensa adoptar “la situación comenzará a mejorar, esto es que habrá luz al final del camino”.

“La única posición posible es un ajuste ordenado y que caiga con toda su fuerza sobre el Estado y no sobre el sector privado. Sabemos que será duro”, señaló Javier Milei, afirmando que “el nivel de deterioro de nuestro país es tal que abarca todas las esferas de la vida en comunidad. En materia de seguridad, Argentina se ha convertido en un baño de sangre, los delincuentes caminan libres mientras los argentinos de bien se encierran tras las rejas. El narcotráfico se apoderó lentamente de nuestras calles a punto tal de que una de las ciudades más importantes de nuestro país ha sido secuestrada por narcos y la violencia”.

“La situación de la Argentina es crítica y de emergencia. No tenemos alternativas y tampoco tenemos tiempo, no tenemos margen para discusiones estériles. Nuestro país exige acción inmediata. La clase política deja al país al borde de la crisis más profunda de nuestra historia. Cada uno de ellos tendrá que hacerse cargo de su propia responsabilidad. No es tarea mía señalarlos”, expresó Javier Milei.

Según el nuevo presidente de Argentina, “no buscamos ni deseamos las duras decisiones que habrá que tomar en las próximas semanas, pero lamentablemente no nos han dejado opción. Sin embargo, nuestro compromiso con los argentinos es inalterable”.

Javier Milei defendió su plan de gobierno afirmando “que de corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo habiendo creado las bases de un crecimiento sólido y sostenible en el tiempo”.

“Cien años de fracasos no se deshacen en un día, pero un día empieza y hoy es ese día”, enfatizó.