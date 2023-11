Javier Milei y su discurso como presidente electo de Argentina: "Basta del modelo empobrecedor"

El candidato economista libertario ultraderechista Javier Milei se pronunció, acompañado de sus votantes y equipo de campaña, ante el pueblo de la Argentina, luego de haber ganado las elecciones presidenciales de ese país.

"Al Gobierno queremos pedirle que sea responsable, que entiendan que ha llegado una nueva Argentina y que actúen en consecuencia. Que se hagan cargo de su responsabilidad hasta el final de su mandato. Así, una vez finalizado, podamos comenzar a transformar esta realidad tan trágica para millones de argentinos", dijo el presidente electo.

"Que se entienda bien, la situación de Argentina es crítica", apuntó Javier Milei.

Multitudes vitoreaban en Buenos Aires "¡la casta tiene miedo!", el grito de batalla contra la clase política que convenció a los argentinos de elegir como presidente al ultraderechista Javier Milei y su disruptiva propuesta para sacar al país de la crisis.

Publicidad

"¡Libertad! ¡Libertad!", coreaban miles de simpatizantes que se congregaron en el comando de campaña y luego también en torno al icónico Obelisco, tras conocerse el resultado a favor del economista de 53 años.

"Basta del modelo empobrecedor de la casta (política), hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para ser potencia mundial", auguró Milei en su discurso de victoria.

"A pesar de lo sombrío de la situación, quiero decirles que la Argentina tiene futuro. Ese futuro existe, si ese futuro es liberal", añadió, antes de terminar exclamando "¡Viva la libertad, carajo!".

Publicidad

Entre bengalas y fuegos de artificio, la multitud enfervorizada escuchaba su discurso. Entre ellos, Matías Fasson, un publicista de 23 años, se sentía inspirado. "Me hace sentir que Argentina tiene futuro", dijo.

Tanto en el comando de campaña como en el Obelisco, miles de personas izaban banderas argentinas y amarillas con la insignia del león que simboliza a Javier Milei y que estaban a la venta "a dos dólares" en apoyo a su plan de dolarización.

"Siento esperanza porque es un cambio de 180 grados, sobre todo porque va a cambiar la conversación. Mucha gente empatizó con sus ideas de libertad", dijo Nicolás Herrera, un editor de contenido de 30 años.

Miguel Besnador, un técnico en refrigeración de 57 años, estaba eufórico y convencido de que Javier Milei resolverá los problemas que agobian a los argentinos.

Publicidad

"La propuesta de dolarización no se puede hacer inmediatamente porque no tenemos los dólares y la inflación no va a bajar en dos días, eso no lo hace ni Mandrake", admitió, refiriéndose a la inflación de 143% anual y 40% de pobreza.

"Pero a veces hay que tocar fondo para subir", añadió.