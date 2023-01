Jefe de CBS deja su cargo, acechado por denuncias de agresión sexual

Más de una decena de denuncias de acoso y agresión sexual en la revista The New Yorker hicieron que Leslie Moonves, presidente por 15 años, renunciara.

La decisión representa una caída espectacular para Moonves, de 68 años, celebrado en Wall Street por transformar la cadena en la más popular de Estados Unidos y cimentar el crecimiento de su canal de cable Showtime.

En dos artículos, uno publicado el 27 de julio y otro este domingo, el periodista Ronan Farrow reveló denuncias de 12 mujeres que aseguran que Moonves las acosó o agredió a lo largo de varias décadas.

CBS anunció este domingo en su sitio web que la compañía y Moonves donarán inmediatamente 20 millones de dólares a una o más organizaciones que apoyen el movimiento contra el abuso sexual #MeToo y la igualdad de género en el trabajo.

La cadena precisó que el dinero provendrá de una eventual indemnización de partida para Moonves, que no será entregada hasta que no se conozcan los resultados de una investigación sobre las denuncias encargada por CBS.

Hay rumores de que Moonves podría recibir 100 millones de dólares en acciones, aunque su contrato prevé una indemnización de partida de 180 millones de dólares. Pero también podría no recibir nada.

Una de las acusadoras de Moonves, Jessica Pallingston, dijo a The New Yorker que pagarle una indemnización sería "completamente repugnante".

Otra, Phyllis Golden-Gottlieb, contó a la revista que presentó el año pasado una queja ante la policía de Los Angeles, que la consideró creíble pero decidió no inculpar a Moonves porque la supuesta agresión habría ocurrido a fines de los años 90 y por ende el delito prescribió.

Farrow, cuyos reportajes sobre el exproductor de Hollywood Harvey Weinstein contribuyeron a impulsar el movimiento #MeToo y le valieron un Pulitzer, cita a esta mujer diciendo que Moonves le obligó a practicarle sexo oral y luego la empujó violentamente contra una pared.

Otras mujeres dicen que cuando rechazaron los avances de Moonves, éste frenó sus carreras.



Acusaciones "espantosas"

En un comunicado enviado a The New Yorker, Moonves dijo que las acusaciones eran "espantosas" y "falsas".

"Lo que es verdad es que tuve relaciones consensuadas con tres de las mujeres unos 25 años atrás, antes de llegar a CBS. Y nunca he usado mi cargo para obstaculizar el avance o las carreras de las mujeres", afirmó.

El presidente de CBS aseguró que las denuncias son "parte de un esfuerzo concertado por otros para destruir mi nombre, mi reputación y mi carrera".

"Todos los que me conocen saben que la persona descrita en este artículo no soy yo", sostuvo.



Fin del litigio

CBS anunció asimismo un acuerdo con la familia Redstone, que controla el 80% de los derechos de voto de la cadena, para evitar por al menos dos años una fusión con Viacom, también propiedad de la misma familia.

Moonves y varios jerarcas de CBS se oponían a esta fusión impulsada por Shari Redstone, y si no alcanzaban un acuerdo, ambas partes debían ir a juicio para resolver el litigio el 3 de octubre en Delaware.

El jefe operativo de CBS, Joseph Ianniello, que se unió a la empresa en 2005 y ocupa ese cargo desde 2013, será el presidente interino de la cadena hasta que se encuentre un sucesor.

Desde que estalló el escándalo Weinstein en octubre pasado, denunciado por acoso, agresión sexual o violación por casi un centenar de mujeres, decenas de hombres poderosos se han visto obligados a renunciar a sus empleos tras ser acusados públicamente de abuso sexual.

Moonves se unió a CBS en 1995, proveniente de Warner Bros Television, donde su equipo desarrolló éxitos como "Friends" y "ER".

Fue promovido a presidente de CBS en 1998, y se convirtió en su director en 2003. Pero en sus inicios fue actor, y su esposa es la conductora de "Big Brother" en CBS.