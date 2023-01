Jefe de Gobierno español ofrecerá a Duque que su país pueda facilitar el proceso de paz con ELN

El socialista Pedro Sánchez brindará la posibilidad de que España ejerza como país "facilitador" de las negociaciones.

Sánchez llegará el próximo jueves a la capital colombiana como parte de la gira latinoamericana que iniciará este lunes, la primera a esa región desde que llegó al poder hace dos meses, durante la que visitará además Chile, Bolivia y Costa Rica.

En el encuentro con Duque en el Palacio de Nariño, sede del Ejecutivo colombiano, Sánchez le trasladará la disponibilidad de España a actuar como "facilitador" de las negociaciones de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), siempre que el Gobierno de Colombia decida seguir adelante con ellas, informaron fuentes gubernamentales.

Duque tomó posesión como presidente de Colombia el pasado 7 de agosto en sustitución de Juan Manuel Santos, y en su discurso en esa jornada comunicó que en los primeros treinta días de su Gobierno evaluará los diálogos de paz que se han desarrollado durante casi año y medio con el ELN para tomar una decisión al respecto.

También advirtió de que un proceso creíble debe estar acompañado del cese total de acciones criminales y no se puede tolerar que la violencia sea legitimada como medio de presión al Estado.

Sánchez conocerá de primera mano las intenciones de Duque después de que ya mantuvieran ambos un primer contacto personal en Madrid, el pasado mes de julio, durante la visita que el entonces presidente electo de Colombia realizó a España.

En ese encuentro, Duque ya le comentó como veía el acuerdo de paz con las FARC y cómo quería enfocar las negociaciones con el ELN.

Sánchez reiterará el jueves en Bogotá que España quiere apoyar la paz en Colombia en todas sus facetas, tanto en el seguimiento del acuerdo con las FARC como en las negociaciones con el ELN si es que el Ejecutivo colombiano decide que avancen.

En ese caso, ofrecerá que España pueda desempeñar un papel activo de "facilitación" del proceso siempre que el Gobierno de Duque lo considere conveniente.

Desde el Ejecutivo español se subraya la importancia de que en un proceso de estas características pueda haber actores externos y bienintencionados para ambas partes que puedan ayudar a encauzar el diálogo en los momentos de dificultad que puedan surgir y participando, por ejemplo, en algunas reuniones.

Además, España ya tiene experiencia en estos procesos tanto en Colombia como en Centroamérica.

"España no tiene recetas propias. Nosotros nos hemos ofrecido y el presidente del Gobierno va a volver a ofrecer esa disponibilidad ante la que, hasta ahora la receptividad de Colombia es excelente", aseguran las fuentes.

El Gobierno español no tendría ningún inconveniente en que hubiera más países implicados en facilitar ese proceso, aunque todo ello, recalcan las fuentes, debería ser decisión del Ejecutivo colombiano, como lo sería también decidir donde se desarrollarían las negociaciones.

En ese sentido, aunque el Ejecutivo de Sánchez cree que la intención es que tuvieran lugar en Colombia, muestra la disposición de España a acogerlas si así lo estimara conveniente el Gobierno de Duque.

El Gobierno colombiano y el ELN comenzaron en febrero de 2017 unos diálogos de paz en Quito bajo la presidencia de Juan Manuel Santos.

Esos diálogos se trasladaron a La Habana en mayo pasado, después de que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, retirara a su país como garante y sede del proceso de paz.

El pasado 1 de agosto las partes concluyeron su sexto ciclo de conversaciones sin lograr su objetivo de concretar un cese el fuego bilateral temporal que garantice el avance del proceso de paz.

Durante su visita a Bogotá, Sánchez se reunirá también con representantes implicados en el acuerdo con las FARC.