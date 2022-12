Jefe del comando estratégico venezolano asegura que el país está en “normalidad”

Luego del anuncio del fallecimiento de Hugo Chávez, Barrientos dijo que han estado "monitoreando todo el país, hemos estado monitoreando incluso la frontera, nuestros mares y hasta ahora todo marcha en plena normalidad en ese sentido", indicó Barrientos en declaraciones difundidas al canal interestatal Telesur.

"No podemos decir en total normalidad porque llevamos un profundo dolor, porque Venezuela ha perdido uno de los más grandes hombres que ha parido esta tierra", agregó.

Barrientos llamó a estar más unidos que nunca y a no caer "en las provocaciones de quienes no aman a la patria".

Caracas, Venezuela