Jefe financiero de la Organización Trump logra inmunidad en caso contra Michael Cohen

Allen Weisselberg obtuvo el beneficio por colaborar en la investigación criminal contra el exabogado del mandatario de Estados Unidos.

Tras su victoria electoral, el magnate otorgó el control de sus activos financieros y sus intereses empresariales a sus dos hijos y también a Weisselberg, quien fue durante décadas vicepresidente ejecutivo y jefe financiero de la Organización Trump.

El diario, que cita a fuentes conocedoras del asunto, señala que los fiscales del caso contra Cohen llamaron este año a testificar a Weisselberg, pero no está claro si éste declaró ante el jurado federal que Trump tuviera conocimiento de esos pagos a mujeres, que aseguraban haber tenido relaciones extramaritales con él.

Cohen se declaró culpable este martes de haber violado las normas de financiación de campañas electorales, dado que el dinero se usó para impedir la salida a la luz de historias que podrían haber dañado la candidatura de Trump a la Casa Blanca.

El exabogado de Trump implicó a su antiguo cliente al asegurar que actuó "bajo dirección del candidato" en 2016, algo que el presidente niega y por lo que acusa a Cohen de "inventar historias" para lograr un pacto con los fiscales.

Precisamente este jueves se conoció que los fiscales dieron también inmunidad por colaborar en la pesquisa a David Pecker, amigo personal de Trump y consejero delegado de la empresa dueña del tabloide National Enquirer, American Media.

Según las autoridades, ejecutivos de American Media estuvieron involucrados en las operaciones para acallar tanto a la actriz porno Stormy Daniels como a la exmodelo de Playboy Karen McDougal.

La primera recibió 130.000 dólares poco antes de las elecciones de 2016 para no hablar públicamente de la supuesta relación que había tenido con Trump.

McDougal, mientras, vendió por 150.000 dólares la exclusiva de su presunto romance con el magnate neoyorquino a American Media, que actuó a petición de Cohen y que nunca publicó la historia.

A cambio de inmunidad, Pecker compartió con los fiscales detalles de los pagos de Cohen, incluyendo algunos que demostrarían que Trump tenía conocimiento de los mismos, según publicó el WSJ.

Weisselberg gestionó en enero de 2017 un reembolso de la Organización Trump a Cohen, aunque fuentes cercanas a las ideas del jefe financiero sostienen que éste no sabía que los honorarios mensuales de 35.000 dólares para el exabogado tenían como finalidad pagar a Stormy Daniels.

Según documentos entregados en los tribunales el martes, Cohen entregó a los ejecutivos de la Organización Trump la copia de un extracto bancario que reflejaba el pago de 130.000 dólares a la actriz y 50.000 adicionales que, según escribió a mano, eran para "servicios tecnológicos".

Esos ejecutivos, entre los que estaba Weisselberg -aunque no se le nombra- "engordaron por cuestiones fiscales" el reembolso a Cohen hasta 360.000 dólares, con un bonus de 60.000, y el mes siguiente sugirieron pagar los honorarios desde un fideicomiso y "atribuirlo a gastos legales".

