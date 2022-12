Jefe militar de Nicaragua dice que Colombia busca ganar tiempo ante la CIJ

Santos informó que su Gobierno pidió formalmente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que se declare "sin competencia" para aceptar la demanda con la que Nicaragua reclama una plataforma continental extendida en el mar Caribe, presentada en septiembre de 2013, la cual calificó de "inadmisible".

"Hay que recordar que Colombia renunció a la jurisdicción de la corte, pero aunque haya renunciado (todavía) está bajo la jurisdicción de la corte y le corresponderá a la CIJ determinar si tiene competencia o no", alegó el general Avilés.

En noviembre de 2012, Colombia denunció el Pacto de Bogotá, que reconoce la jurisdicción del máximo tribunal de las Naciones Unidas y que en su artículo 31 establece el plazo de 365 días para que entre en vigor la renuncia.

"Nosotros estamos seguros de que la CIJ tiene competencia para los juicios que están expuestos allí", insistió el jefe militar.

La petición presentada este jueves por el Gobierno colombiano a la Corte de La Haya es lo que en el argot diplomático se conoce como "Demanda de Excepciones Preliminares".

En la demanda presentada el 16 de septiembre de 2013, Nicaragua le pidió a la CIJ que le conceda una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde su costa en el Caribe.

Nicaragua presentó la demanda para reclamar una plataforma continental extendida, diez meses después de que la CIJ emitiera una sentencia sobre el contencioso de límites marítimos entre los dos países.

Esa sentencia, del 19 de noviembre de 2012, confirmó la soberanía colombiana de siete cayos cercanos al archipiélago de San Andrés, dos de ellos enclavados, y le concedió a Nicaragua una porción de mar al este del paralelo 82 que, según Colombia, es de 75.000 kilómetros cuadrados y, según Nicaragua, de 90.000.

Desde entonces, Colombia considera "inaplicable" ese fallo hasta que no se celebre un tratado que respete los derechos de los colombianos en la zona y porque, según la Constitución, los límites del país no pueden ser modificados por una sentencia internacional sino por acuerdos aprobados por el Congreso.

Posteriormente, el 27 de noviembre del año pasado, Nicaragua presentó otra demanda contra Colombia ante la Corte de La Haya por incumplimiento de la sentencia de ese tribunal y porque supuestamente amenaza con el uso de la fuerza en la zona.