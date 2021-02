Jeff Bezos cederá su puesto de director ejecutivo de Amazon

Jeff Bezos dejará de ser el director ejecutivo de Amazon . Así lo anunció el gigante del comercio electrónico. Para el tercer trimestre de este año el puesto será tomado por Andy Jassy, jefe del servicio de computación en la nube de Amazon Web Service.

El nuevo puesto que asumirá Bezoz, en la compañía que él mismo fundó, será el de presidente ejecutivo.

El magnate publicó en el sitio web de Amazon un mensaje dirigido a sus empleados manifestando que en su nuevo cargo seguirá participando en las importantes iniciativas de la organización.

“También tendré el tiempo y la energía que necesito para centrarme en el Day 1 Fund, Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post y mis otras pasiones. Nunca he tenido más energía y no se trata de jubilarme”, añadió.

La empresa reportó su tercer récord consecutivo en ganancias y ventas trimestrales superiores a los 100 mil millones de dólares .