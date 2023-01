Jeffrey Epstein, el magnate acusado de tráfico sexual de menores, se suicidó en su celda

El millonario, detenido desde comienzos de julio y cuyo juicio empezaría a mediados del 2020, al parecer se ahorcó.

Los servicios de emergencias de Nueva York recibieron una llamada de la cárcel sobre un posible caso de fallo cardíaco, informó el periódico The New York Times.

El pasado julio, Epstein ya fue encontrado inconsciente en su celda en Manhattan con marcas en el cuello y las autoridades investigaban si se había tratado de un intento de suicidio o una agresión en su contra.

El administrador de fondos de cobertura no logró salir bajo fianza a finales de julio luego de comparecer ante una corte de Nueva York acusado de un cargo de tráfico sexual de menores y otro de conspiración para traficar menores con fines sexuales.

El acusado, que negó los cargos, se enfrentaba a 45 años de prisión -el resto de su vida- en caso de ser condenado.

El Centro Correccional Metropolitano, una instalación federal en Manhattan que a menudo es utilizada para alojar a sospechosos en espera o durante su juicio es considerado uno de los penales más seguros que hay en Estados Unidos.

El narcotraficante mexicano Joaquín ‘Chapo’ Guzmán pasó más de dos años ahí antes de ser condenado y transferido a una prisión federal en Colorado.

El magnate financiero ya había enfrentado acusaciones de este tipo en Florida, pero en 2008 alcanzó un acuerdo extraoficial con la Fiscalía para que se cerrara la investigación, que, de haberlo hallado culpable podría haberle acarreado una pena de cadena perpetua.

El pasado viernes un juez de la Corte de Apelaciones de Manhattan ordenó que se publicaran cientos de documentos sobre Epstein, que pertenecían a un caso paralelo cerrado contra una mujer que era supuestamente su "reclutadora".

El millonario financista había entablado amistad con innumerables celebridades y políticos a lo largo de los años.

