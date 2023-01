Jeffrey Epstein está muerto, pero víctimas le contaron a un tribunal sus abusos

Con lágrimas y voz quebrada, un grupo de 16 mujeres relataron a una corte de Nueva York sobre su victimario, antes de que el caso sea desestimado.

Las presuntas víctimas del millonario Jeffrey Epstein lloraron el martes al relatar en una extraordinaria audiencia cómo fueron abusadas por el financista, que se suicidó en prisión hace dos semanas.

Un total de 16 mujeres -algunas con lágrimas cayendo por las mejillas, otras con la voz quebrada- se turnaron para describir como Epstein "robó" sus sueños y su inocencia.

Epstein, de 66, se suicidó por ahorcamiento en su celda de Manhattan a inicios de agosto, a la espera de un juicio tras ser acusado de tráfico sexual de jovencitas.

La audiencia de este martes fue fijada para que las presuntas víctimas pudieran contar su historia antes de que el caso contra Epstein sea desestimado. Fue la primera vez que la mayoría de las mujeres hablaron públicamente sobre su presunto victimario.

"Hoy estamos juntas. No seguiré siendo una víctima ni permaneceré en silencio ni un día más", dijo la actriz Anouska De Georgiou, quien asegura haber sido abusada sexualmente por Epstein.

Las mujeres se abrazaron una a otra y se consolaron tras abandonar el podio desde el cual hablaron en la corte federal de Manhattan, algunas leyendo sus testimonios, otras improvisando.

Algunas lloraron al escuchar testimonios similares a los de ellas: jovencitas vulnerables eran reclutadas, preparadas y forzadas a rendir servicios sexuales al multimillonario.

Chauntae Davies describió como pasó dos semanas "vomitando casi hasta la muerte" en un hospital tras ser violada por Epstein luego de ser reclutada por éste para darle masajes, al detallar su "abuso enfermizo de jovencitas".

Con "cada humillación pública que he soportado, he sufrido y él ha ganado", dijo.

Otra víctima, que pidió permanecer anónima, dijo que quedará "perturbada para siempre" tras haber sido violada por Epstein.

"Yo era su esclava. Me sentía indefensa y avergonzada", dijo, y aseguró que Epstein amenazó con matarla si no era virgen.

"No actuó solo"

La mayoría de las mujeres que contaron su historia expresaron su indignación por su suicidio el 10 de agosto.

"Me siento muy enojada y triste porque nunca se hizo justicia en este caso", dijo Courtney Wild, que describió a Epstein como un "cobarde".

Jennifer Araoz afirmó: "Incluso muerto, Jeffrey está tratando de lastimarme".

"El hecho de que nunca tendré la posibilidad de enfrentar a mi depredador en la corte me consume el alma", sostuvo en el tribunal.

Algunas de las acusadoras dijeron que fueron reclutadas por la examante de Epstein, la 'socialite' británica Ghislaine Maxwell, hija del fallecido magnate de los medios Robert Maxwell.

Urgieron a los fiscales a que capturen e inculpen a sus cómplices. Maxwell, en paradero desconocido, ha negado las acusaciones en su contra.

"Por favor, por favor, terminen lo que empezaron. Las víctimas estadounidenses están preparadas para decir la verdad. No actuó solo", dijo Sarah Ransome a la corte, y agregó que Epstein dirigía "una red internacional de tráfico sexual".

Virginia Roberts Giuffre, quien dice que fue abusada por Epstein durante años y prestada a sus amigos ricos, aseguró que "la reflexión no debe finalizar, debe continuar".

La fiscal estadounidense Maurene Comey les aseguró que el gobierno seguirá investigando.

Epstein, que era amigo de muchas celebridades y políticos como el presidente Donald Trump y el príncipe Andrés de Gran Bretaña, fue arrestado en julio y acusado de traficar sexualmente jovencitas, algunas de tan solo 14 años.

"Valentía"

Epstein enfrentaba hasta 45 años de cárcel si era hallado culpable.

En 2008 ya había sido condenado en una corte estatal de Florida por pagar a jóvenes para que le hicieran masajes sexuales.

Pasó 13 meses en la cárcel tras firmar un acuerdo que le permitió salir de prisión durante el día y que evitó que sus acusadoras testificaran en el tribunal.

El juez Richard Berman describió el suicidio de Epstein -por ahorcamiento según el médico forense- como "una increíble vuelta de tuerca".

El abogado de Epstein Martin Weinberg dijo que el equipo de la defensa era escéptico de que Epstein se hubiese suicidado y pidió al juez que lleve a cabo una investigación independiente.

"Realmente queremos saber lo qué pasó con nuestro cliente", dijo.

El gobierno estadounidense y el FBI ya están investigando la muerte y Berman no se comprometió a nada.

Además de las 16 mujeres que hablaron en la corte, abogados leyeron los testimonios de otras ocho presuntas víctimas.

El juez Berman dijo que la audiencia fue convocada por respeto a las víctimas y elogió su "valentía".