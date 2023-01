Jimmy, el constructor: la conmovedora historia del expresidente Carter

Tiene 93 años, pero le sobra energía para dar una mano a otros. Junto a su esposa Rosalyn han ayudado a levantar más de 4.000 casas en 14 países.

Y es que al ver trabajar a Jimmy Carter no queda duda de su precisión. De hecho, su proceso inspira a otros a sumarse al voluntariado.

Carter solo fue presidente de EE. UU. durante un periodo, así que no completó el tiempo para una pensión.

Sin embargo, él no piensa en el retiro: es el hombre que durante más tiempo ha sido expresidente y lo ejerce en forma respetuosa.