JLo y Marc Anthony se juntaron para apoyar a Hillary Clinton

Jennifer López y Marc Anthony actuaron gratis este sábado en Miami para animar a los latinos a votar por la candidata demócrata Hillary Clinton, quien participó en el evento en medio de una intensa gira por el estado clave de Florida.

La cantante de origen puertorriqueño interpretó entre otros temas su hit 'Let's Get Loud' (hagamos ruido), cuyo título usó luego Clinton en un juego de palabras para pedir a los floridianos que salgan a votar el 8 de noviembre.

"Hagamos ruido en la urna electoral", pidió la exsecretaria de Estado en el escenario del Bayfront Park Ampitheater.

El exesposo de López, el salsero Marc Anthony, marcó el inicio del show cantando con el dúo cubano de reguetón Gente de Zona "La gozadera" (¡Miami me lo confirmó!), una suerte de himno latino local que ha sido el gran éxito de este verano.

Unas 7.500 personas vitorearon a los artistas y a la candidata demócrata sin amilanarse por una fuerte lluvia que las bañó hasta los huesos.

"Significa tanto para mí tener a Jennifer en Miami", agradeció Clinton. "Ella se preocupa por lo que sucederá en esta elección y es además una feroz defensora de las mujeres y los niños".

Refiriéndose a su rival republicano Donald Trump, Clinton añadió que el candidato "está deshonrando nuestra democracia e insultando a un grupo de estadounidenses tras otro".

"¿Le permitiremos que se salga con la suya? Por supuesto que no".

Marc Anthony y JLo se quedaron de pie a su lado y abrazaron a la candidata cuando terminó de hablar.

Alternando espontáneamente el español y el inglés, Marc Anthony dijo: "No me interesa si eres de República Dominicana, de Cuba, de México, de Guatemala, de Ecuador. Cuando llegas a este país, marcas una sola opción: latino".

En abril de 2015, Jennifer López apoyó públicamente a Clinton y luego, en mayo, ambas mujeres tuvieron un intenso intercambio de tuits sobre el empoderamiento de la mujer.

El concierto coincide con un momento en que la ventaja de Clinton sobre Trump en Florida -un estado clave para llevarse la presidencia- se reduce a medida que se acerca la fecha límite.

Clinton se benefició a principios de octubre de la divulgación de un video donde el multimillonario hacía comentarios obscenos sobre las mujeres, pero esta semana lo aventajaba por apenas 0,4 puntos porcentuales, según Real Clear Politics.