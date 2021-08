Joe Biden dijo que no puede hacer promesas del “resultado final” en la evacuación de Afganistán

El presidente Joe Biden dijo que no puede garantizar "el resultado final" de la operación de evacuación en Kabul, Afganistán, una de las "más difíciles de la historia" al final de una guerra de 20 años en Afganistán.

"Esta misión de evacuación es peligrosa. Implica riesgos para nuestras Fuerzas Armadas y se lleva a cabo en circunstancias difíciles. No puedo prometer cuál será el resultado final o que será sin riesgo de pérdida", expresó en un discurso en la Casa Blanca.

Asimismo, señaló que su gobierno hará todo lo posible para evacuar de forma segura a sus aliados y socios afganos, así como a otros ciudadanos que estén en riesgo en Afganistán.

Joe Biden expresó que pese a las escenas de caos vistas en el aeropuerto de Kabul, la credibilidad de Estados Unidos no se ha visto afectada en el escenario internacional.

"No he visto ningún cuestionamiento sobre nuestra credibilidad de parte de nuestros aliados en todo el mundo", dijo. "Hablé con nuestros aliados de la OTAN" y "no he visto eso; de hecho, exactamente lo contrario".

Sin embargo, reconoció que con la llegada de los talibanes al poder, la alerta por la posibilidad de que Afganistán se convierta en un santuario para organizaciones terroristas que sean una amenaza contra Estados Unidos, es latente, aún más cuando en décadas pasadas, entre 1996 y 2001, ese régimen facilitó los atentados terroristas sobre las torres gemelas.

Publicidad

“El secretario (de Estado, Antony) Blinken, estuvo conmigo reunido con nuestros aliados de la OTAN para consultar sobre el camino a seguir para que Afganistán no sea utilizado en el futuro como una base de ataques terroristas contra los EE. UU. o nuestros aliados”, manifestó.