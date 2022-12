John Kerry insta a Maduro a detener "campaña de terror contra su propio pueblo"

El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, aseguró hoy que su país continúa sus esfuerzos diplomáticos para lograr que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, detenga su "campaña de terror contra su propio pueblo".

"Estamos implicados en tratar de encontrar una forma para conseguir que el gobierno de Maduro dialogue con sus ciudadanos (...), que detenga esta campaña de terror contra su propio pueblo y que respete los derechos humanos", dijo Kerry en una audiencia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes .

"Es hora de que la OEA (Organización de Estados Americanos), los vecinos (de Venezuela), los aliados, todos ellos se centren de forma apropiada en Venezuela, para que haya rendición de cuentas", agregó el secretario de Estado.

Kerry respondió así a una pregunta de la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen sobre qué está haciendo EE.UU. para responder a la situación que vive Venezuela desde hace un mes, cuando comenzaron las protestas contra el gobierno de Maduro en las que se han registrado hechos de violencia que han dejado 28 muertos y 365 heridos.

"No sólo estamos pronunciándonos al respecto, sino que estamos tomando acciones", aseguró Kerry, y citó las reuniones que mantuvo esta semana en Chile el vicepresidente de EE.UU., Joseph Biden, con "varios líderes de otros países" para tratar de hallar vías de avance hacia el diálogo en Venezuela.

Ros-Lehtinen confirmó hoy que ha enviado una carta al presidente estadounidense, Barack Obama, para pedirle la imposición de sanciones a funcionarios venezolanos, porque, según consideró, "expresar una preocupación no es suficiente" y es preciso "sancionar a los responsables de abusos de derechos humanos" en Venezuela.

"Maduro sigue reprimiendo a los disidentes", insistió la legisladora de origen cubano, quien lamentó también la prolongada detención del líder opositor Leopoldo López y la cifra de muertes. ( Conozca más: Venezuela creó comisión para investigar muertes más recientes )

Kerry no se pronunció hoy sobre la posibilidad de imponer sanciones a Venezuela, pero el miércoles sí mencionó esa opción como posible, en caso de que no prosperen los esfuerzos de mediación para que el Gobierno venezolano y la oposición avancen en un diálogo.

"Estamos preparados, si es necesario, para invocar la Carta Democrática Interamericana en la OEA (Organización de Estados Americanos) e implicarnos de forma seria, con sanciones", indicó Kerry el miércoles en otra audiencia en el Comité de Gastos de la Cámara baja.

No obstante, matizó que "la economía allí (en Venezuela) ya es bastante frágil", y las sanciones podrían afectar a sectores de la población ya empobrecidos y no sólo al Gobierno, por lo que Washington no se plantea esa opción de forma inmediata.

"Nuestra esperanza está en que los esfuerzos de los países vecinos, que están profundamente preocupados, tengan la capacidad de alentar el diálogo necesario para avanzar en el país", indicó. ( Lea también: obispo venezolano pide diálogo entre las partes )