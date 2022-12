John Kerry y Maduro se reunieron y hablaron a puerta cerrada en Cartagena

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, sostuvieron este lunes una breve reunión bilateral en Colombia, tras asistir a la firma del acuerdo de paz entre la guerrilla FARC y el gobierno.

"Pdte @NicolasMaduro sostuvo reunión respetuosa y de altura con @JohnKerry . Ratificamos diálogo bilateral a través de comisionado Tom Shannon", escribió la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, en Twitter.

Fuentes diplomáticas dijeron que la "corta" reunión bilateral tuvo lugar en el Centro de Convenciones de la caribeña ciudad de Cartagena justo después de la firma del pacto de paz por parte del gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC.

Según declaraciones del portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, Kerry y Maduro "acordaron seguir con las conversaciones bilaterales iniciadas en los meses recientes".

Además, Kerry expresó el compromiso del gobierno de Estados Unidos "con el bienestar del pueblo venezolano" y la disposición "de trabajar con todos los sectores para fortalecer" la relación entre ambos países.

"También se refirió a nuestra preocupación por los desafíos económicos y políticos que han afectado a millones de venezolanos, e instó al presidente Maduro a trabajar de forma constructiva con los líderes de la oposición para abordar esos desafíos", agregó Kirby.

Esta no ha sido la primera reunión de alto nivel entre ambos gobiernos, que no tienen embajadores desde 2010. En abril de 2015, Maduro y el presidente Barack Obama se reunieron brevemente durante la Cumbre de las Américas en Panamá.

El encuentro de este lunes ocurrió a pocos días de uno de los frecuentes desencuentros diplomáticos que caracterizan la relación entre Caracas y Washington.

La semana pasada, Rodríguez tildó de "intromisión" el pronunciamiento de Kirby, que había manifestado la preocupación de Washington por el anuncio de que el referendo revocatorio contra Maduro no se celebrará en 2016.

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) también expresó entonces su repudio a la declaración "injerencista" del portavoz estadounidense, y dijo que, además de denotar "ignorancia", esas palabras tenían una intencionalidad política.

Kirby afirmó entoneces en un comunicado que los anuncios del CNE, las "restricciones" a la prensa y acciones contra el Parlamento de mayoría opositora "privan a los ciudadanos venezolanos de la oportunidad de diseñar el futuro de su país".

Acusado por la oposición de servir al gobierno, el CNE anunció el miércoles que el referendo podría "efectuarse a mediados del primer trimestre de 2017", lo que imposibilita la celebración de nuevas elecciones.