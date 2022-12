José Mujica desnudo: esta es la pintura que causó polémica en Uruguay

Una pintura en la que aparecen el expresidente José Mujica y su esposa Lucía Topolansky desnudos como Adán y Eva desató una polémica en Uruguay, al ser retirada de exhibición luego de que la policía se presentara en la galería donde estaba colgada.

El cuadro "Génesis Uruguay", del artista plástico Julio de Sosa, de 37 años, exhibe a dos personajes de cuerpo bastante estilizado con los rostros de Mujica y Topolansky, ambos tapados de la cintura para abajo con hojas y ella sosteniendo una manzana en su mano derecha.

Manuela, la perra del exmandatario, también figura a un costado en el lienzo.

La galerista Diana Saravia, de la galería homónima en la que se exhibía la obra, dijo que el cuadro fue retirado de la vista pública "por pedido del comisario de (la) Jefatura" de Montevideo.

"Nos pidió por delicadeza que (la obra) no esté expuesta al público", explicó Saravia. Consultada sobre las razones que les fueron esgrimidas sostuvo que las autoridades no dieron ningún argumento puntual. "La policía es la autoridad", sostuvo, para explicar su decisión de retirar el cuadro de exhibición.

Fuentes del Ministerio del Interior señalaron que la policía se presentó en el lugar a partir de varias "quejas" comunicadas a la Jefatura de Policía de Montevideo vía telefónica.

Las fuentes explicaron que los agentes trasladaron a la galerista una solicitud de los dos políticos, Mujica y Topolansky, de que el cuadro dejara de exhibirse, lo cual finalmente ocurrió sin que mediara denuncia y sin que tomara parte la Justicia.

Saravia no esconde su sorpresa por el episodio. "Es una obra de arte, es una creación. (El artista) La creó libremente" y "en ningún momento fue pensada para herir o agredir" sino "todo lo contrario. Es como un homenaje que realiza el artista".

Los cuerpos están inspirados "en una obra del renacimiento", amplió Saravia.

El exmandatario y actual senador José Mujica, consultado por el noticiero local Telenoche, declaró este jueves: "Tienen derecho a ganarse unos pesos, pero creo que las cosas tienen un límite". Asimismo, dio a entender que él y su esposa consultaron abogados sobre este caso, pero no especificó si interpusieron algún tipo de denuncia.

"Exhibicionismo sin permiso"

Fuentes cercanas al episodio que pidieron el anonimato dijeron a la AFP que fue en particular la esposa de Mujica quien se molestó por la imagen.

La senadora Topolansky declaró al matutino La Diaria que se trata de un "exhibicionismo sin permiso".

"Ahora te agarran para el chijete (la burla). Te ponen en la vidriera de una galería y la gente no sabe si vos posaste para eso, o si lo autorizaste o no. Es una cosa totalmente menor, pero al leer la prensa todos los días siempre te dan un palo, y esto está en ese marco", opinó.

Y la galerista Saravia se preguntó: "¿Qué será exhibicionismo sin permiso? No posaron. No es una copia fiel". A modo de ejemplo, mencionó la existencia de dibujos y caricaturas de los dos políticos cuya exhibición pública no es cuestionada.

La obra estaba en exhibición desde la semana pasada.