Josh Cavallo teme ir a Mundial de Catar porque "he leído que ser gay allí tiene pena de muerte"

El futbolista australiano Josh Cavallo, quien a finales de octubre le reveló al mundo que es homosexual, se refirió a otro de los grandes temores que enfrenta, en caso de ser elegido para viajar con su selección al Mundial de Catar 2022.

“Soy futbolista y soy gay”, declaró hace unos días el centrocampista del Adelaide United, de 21 años, en una grabación compartida en la cuenta de su club, agregando: "Ha sido un viaje llegar a este punto en mi vida, pero no podría estar más feliz con mi decisión de salir del clóset. He estado luchando con mi sexualidad durante más de seis años y estoy contento de poder aparcarlo".

Luego de dar a conocer su historia, en una reciente entrevista con The Guardian , confesó que ahora su temor es de cara a la cita orbital en Catar.

"Leí algo sobre que Catar aplica la pena de muerte a la gente gay, es algo de lo que tengo mucho miedo y me hace no querer ir allí", dijo.

Josh Cavallo agregó que esta es una situación que lo entristece, pues “al final el Mundial es en Catar y uno de los mayores logros de un futbolista profesional es jugar para tu país, y saber que es en un país que no apoya al colectivo gay y que pone en riesgo nuestra propia vida, me aterra y me hace pensar si mi vida es más importante que hacer algo realmente bueno en mi carrera profesional".

Luego de que Josh Cavallo rompiera el silencio sobre su sexualidad, tanto sus compañeros del Adelaide United como futbolistas de todo el mundo hicieron público su respaldo.