Joven citó a su novio para darle una sorpresa y terminó entregándolo a sicarios que lo mataron

Un trágico hecho se registró en Huaral, Perú, luego de que una joven, menor de edad, citó a su novio para darle una supuesta sorpresa romántica, pero en realidad lo llevó a su propia muerte, ya que lo entregó a unos sicarios que lo terminaron asesinando.

El caso sucedió el pasado 20 de abril, cuando la muchacha, de 17 años, llevó a su pareja, identificado como Romero Campos Meza, a un callejón con los ojos vendados con la intención de entregarlo a los sicarios, quienes hacen parte de una banda delicuencial llamada ‘Los Monos de Quequepampa’.

Según información de medios locales, esta joven tenía otra relación sentimental con el jefe de esta banda criminal, conocido como Roger Moreno, alias ‘El colocho’, quien le pidió a ella que llevara a Campos Meza al callejón para acabar con su vida.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que la adolescente va de la mano con la víctima hasta una esquina desolada. Allí procedió a vendarle los ojos, diciéndole que le tenía una sorpresa, pero desafortunadamente lo dejó en bandeja de plata para que los sicarios le propinaran 17 tiros y lo mataran.

La sevicia de los sicarios fue tal que le propinaron 16 tiros en la cabeza a la víctima y uno en el cuello.

Al día siguiente, los vecinos del sector encontraron el cuerpo sin vida de Campos Meza y dieron aviso a las autoridades. Gracias a un seguimiento de las cámaras de seguridad, pudieron capturar a ‘El colocho’ y la joven, quien aseguró que este individuo la amenazó con matar a su familia si no le entregaba a Campos Meza.

“Me dice ( ‘El colocho’), después de esa conversación, que si no lo centro a él, me va a matar a mí y a mis hermanos”, indicó la joven a la Policía.

Tanto la menor de edad como el líder de la banda ‘Los Monos de Quequepampa’ se encuentran detenidos.

