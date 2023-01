Joven colombiana quedó en coma tras sufrir aparatoso accidente en EE. UU.

Un carro atropelló a Mariana Bornacelli, de 19 años, cuando caminaba por una calle cercana a la Universidad de Florida Central en horas de la noche.

Bornacelli cursa segundo año de Derecho en esa institución, ubicada en Orlando.

“Todavía está inconsciente, ayer la pasaron de cuidados intensivos a cuidados intermedios. Le han hecho cuatro cirugías”, contó Paola de Lima, prima de Mariana.

El conductor del vehículo que la atropelló, un joven de 24 años, no sufrió heridas y tampoco enfrenta cargos.

Según autoridades, la colombiana cruzó la calle por una zona no permitida para peatones.

También se confirmó que quien manejaba el vehículo no había ingerido bebidas alcohólicas ni consumido drogas.

Su familia es de Magdalena, Colombia, y pidió orar por su pronta recuperación.