Libre y sin problemas, joven colombiano que había sido retenido en Rusia

Un joven colombiano que se encontraba estudiando en Rusia fue detenido en Moscú, señalado de participar en protestas contra la guerra. En entrevista con Noticias Caracol, Julián Andrés Molina, de 19 años, contó cómo terminó retenido y en una audiencia por infringir una ley administrativa.

“Estaba caminando, saliendo del metro y entro al Teatro Bolshói, hice una foto del teatro, cuando ya iba a devolverme para el metro, dos policías me llevaron por la espalda, me llevaron a una camioneta, en la camioneta procedieron a subirme y me quitaron celular, maleta, pasaporte, todo y de ahí nos llevaron a la estación de Policía”, indicó.

De acuerdo con el joven, pasó retenido toda la noche y este lunes fue llevado a una audiencia. En el proceso de detención le hicieron firmar un procotolo que lo señala de infringir una ley administrativa por protestas, aseguró.

“Para comunicarse con la embajada ha sido super complicado, no atienden el teléfono, hasta hace 10 minutos me enviaron mensajes y me llamaron”, agregó.

Edtih Calderón y Arley Molina, padres de Julián Andrés, estaban desesperados, pues el joven había ido a Moscú porque tenía su viaje de regreso a Colombia para este lunes.

“Esto ha sido muy difícil, ha sido una noche muy complicada, no nos imaginamos que una cosa de estas fuera a pasar. Teníamos mucha preocupación de que él estuviera allá y decidimos traerlo de nuevo a Colombia, compramos el tiquete, él fue a Moscú, quiso tomarse unas fotos en la Plaza Roja, me comentó que iba a ir allá y después de un tiempo ya no tuve comunicación con él”, relató su mamá.

Finalmente, tras celebrarse una audiencia, a Julián le impusieron una multa por cerca de 10 mil rublos, que son aproximadamente 281 mil pesos y se espera que pueda viajar de regreso a Colombia este mismo lunes como lo tenía planeado.

El colombiano tampoco tendrá problema en volver a Rusia para continuar sus estudios.