Joven colombiano es, hasta el momento, el único superviviente de un naufragio en costas de Florida

La Guardia Costera de Florida, Estados Unidos, halló cinco cuerpos de los 38 desaparecidos que viajaban en una embarcación que zozobró en alta mar. Hasta ahora, el único sobreviviente es un joven colombiano.

Puede leer: Angustiante video de momento en el que policía salva a niña de 3 años que no respiraba

El joven colombiano hacía parte de un grupo de 38 personas que, sin agua ni chaleco salvavidas ni comida, habían emprendido una travesía desde Bahamas con rumbo a la península de Florida.

Publicidad

El pasado sábado, 22 de enero de 2022, la embarcación zozobró y el joven colombiano se mantuvo en el mar hasta que, el martes en la mañana, fue hallado por un barco comercial a la altura de Fort Pierce, en la costa de Florida.

Su madre, Marcia, aseguró que en la embarcación también viajaban menores de edad.

Publicidad

“Me dice que vivió un infierno, que había mujeres, él y su hermana, bebés, niños y que muchos perdieron la vida ahogados el mismo sábado en la noche”, declaró Marcia, mamá del sobreviviente colombiano.

Marcia agradece que su hijo esté con vida, pero sufre el dolor intenso por la pérdida de su hija, quien tenía 18 años y viajaba con él.

Publicidad

“Me dijo: 'Mamá, mi hermana se murió. Mi hermana se ahogó, yo no sé, mamá. Yo la busqué y no la pude encontrar. Yo la llamaba y no la pude encontrar. Mi hermana no aguantó'. Fue lo único que él me dijo”, añadió Marcia.

En medio de su pena, esta madre envía un mensaje a las autoridades estadounidenses.

Publicidad

“Que comprendan esta situación, que comprendan a una madre que está devastada, desecha por haber perdido a su hija y estar, en este momento, con su hijo todavía bajo el cuidado de migración. Que le den la libertad a mi hijo, que no merece con todo lo que vivió, que él dice que vivió un infierno, que, por favor, lo dejen libre”, expresó.

Por su parte, las autoridades sospechan que se trató de una operación de contrabando humano, pero, hasta el momento, solamente ha sido recuperado un cuerpo del cual se desconoce su identidad.

Publicidad

El joven colombiano se encuentra hospitalizado, fuera de peligro y custodiado por agentes de Inmigración.