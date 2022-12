Joven colombiano es uno de los tuiteros más famosos en EE. UU.

"Cuando me siguió Katty Perry fue muy impresionante, porque es muy famosa y yo nunca me imaginé que ella me fuera a seguir", manifestó Daniel Giraldo.

Según él, su cuenta en la red social le ha dado trabajo, pues empresas de publicidad le han pagado hasta 200 dólares por publicar frases.

"Me gustaría llegar a 3 millones (de seguidores).Yo quiero estudiar publicidad y esto me parece muy importante", agregó Giraldo.

Gema Uribe, madre de David, dice que "nunca pensamos que esto fuera llegar a este nivel. Lo único que hicimos fue acompañarlo y apoyarlo en todo el proceso".

Daniel afirma que los chistes estadounidenses son el secreto porque despiertan la curiosidad y agrega más seguidores a su cuenta:@comedyposts