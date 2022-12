Joven con cáncer y una discapacidad física, elegida virreina de belleza

En Ecuador, una joven con cáncer y una discapacidad física fue elegida virreina de belleza en su municipio. Durante el certamen, Yulexi Chévez, de 16 años,demostró que los sueños no conocen de barreras.

Este año la elección de la reina del cantón Buena Fe en la provincia delos Ríos tuvo una particularidad. La carismática joven demostró que la amputación de su pierna derecha a causa de un osteosarcoma o cáncer a los huesos, no es un impedimento para conseguir lo que se propone.

"La discapacidad no es incapacidad. Quiero demostrar con esto que una discapacidad no te impide nada. Las únicas limitaciones están en la cabeza", declaró Chévez.

Sonia Vélez, madre de la joven destacó la constancia de Yulexi. "Nos mostró la valentía y la fuerza que tiene para lograr cualquier meta que se propone", declaró.