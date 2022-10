Joven con collar de perro llegó a una casa pidiendo ayuda: “Si no me deja entrar, me va a matar”

Una joven con collar de perro que corría por las calles de Missouri, en Estados Unidos, sorprendió a una adulta mayor cuando tocó a la puerta de su casa rogando por ayuda tras huir de un hombre que la retuvo por lo menos un mes en el sótano de una vivienda aledaña.

“Tienes que ayudarme, me violaron, me mantuvieron cautiva”, fue lo que la mujer le dijo a la abuela de Ciara Tharp, que habló con los medios KSHB y KCTV5.

"Ella aseguró: 'si alguien no me deja entrar, me encontrará y me matará'", agregó la nieta de la vecina que auxilió a la joven, que llevaba puesto un collar de perro metálico que "estaba restringiendo su respiración".

“Tenía marcas de ataduras en las muñecas. (Mi abuela) se dio cuenta de que estaba bastante débil. La llevó adentro, le dio algo de comer y la envolvió con una manta", afirmó.

Otra vecina, Lisa Johnson, contó que la joven aseguró “que la estaban reteniendo y que la persona que la había secuestrado vivía en la zona”. La víctima aprovechó que su captor había salido del inmueble para escapar y pedir ayuda.

Fue así como las autoridades llegaron a la casa de Timothy Haslett, al que acusaron de violación en primer grado, secuestro en primer grado y agresión en segundo grado. El hombre no aceptó los cargos y se le impuso una fianza de 500 mil dólares.

Aunque la joven con collar de perro repetía que el sujeto había asesinado a un amigo suyo, las autoridades informaron que "no hay evidencia de eso en este momento".