Joven cuadripléjico demandó a editorial que se hizo millonaria con su historia

El libro contaba el supuesto viaje de Alex Malarkey al infierno y al cielo cuando este quedó en coma por un accidente. Años después dijo que todo fue mentira.

El 14 de noviembre de 2004, Alex Malarkey, que en ese momento tenía 6 años, estuvo involucrado en un grave accidente de tránsito mientras iban en el carro junto a su padre. Como consecuencia del infortunio, el menor tuvo una grave lesión que lo dejó en coma.

Por más de dos semanas Malarkey estuvo en estado de inconciencia. Cuando despertó, le dijo a su familia que en ese tiempo había estado en el cielo y en el infierno. La “sorprendente” historia fue recopilada por su padre, Kevin Malarkey, y publicada en un libro ‘The Boy Who Came Back From Heaven’.

El éxito fue inmediato, el supuesto relato de la vida real vendió 10 millones de copias. La popularidad del texto hizo que se adaptara para cine, en donde también tuvo gran acogida. El filme logró unas ganancias de 101 millones de dólares.

El negocio se vino al piso cuando Alex, a la edad de los 17 años, confesó que toda la historia era falsa. “No morí, no fui al cielo. Dije esto porque creí que me iba a traer atención”, afirmó el joven a través de una publicación en un blog.

Tyndale House, editorial que publicó el libro, retiró inmediatamente la obra y elementos relacionados del mercado.

Tres años después de la confesión, Alex demandó a la editorial ya que, según él, no recibió ningún dinero por las ventas del libro. Además, pidió que su nombre fuera retirado permanentemente de cualquier relación con el texto.

“A pesar del hecho de que Tyndale House ganó millones de dólares con la identidad de Alex y con su historia supuestamente autobiográfica, la editorial no le pagó nada”, dice un aparte de la demanda.

En la actualidad, Alex vive junto a su madre y se mantienen con una pequeña pensión por invalidez.