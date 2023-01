Joven de 17 años se suicidó con suplemento de cafeína porque no podía cumplir el sueño de su vida

Resultó con casi cuatro veces la cantidad letal del alcaloide en la sangre. Sus cuidadores dijeron que no daba pistas de pensamientos suicidas.

Damian Szarach compró en línea la cafeína con ayuda de un amigo y dos días después de recibir el pedido fue hallado muerto en su habitación con polvo blanco en la cara y el cuerpo. El adolescente vivía en una casa para niños en Hampshire, Inglaterra.

Este caso desencadenó toda una investigación que reveló que Szarach soñaba con ser un oficial de Policía. Sin embargo, tenía una Orden de Prevención de Daños Sexuales, medida que se impone a personas que han sido acusadas por este tipo de delitos, pero que fueron declaradas como no culpables por razones de locura, discapacidad y demás.

Damian dejó una nota en la que explicaba que su decisión se debía a la orden, ya que le impedía “desarrollar habilidades sociales a medida que crecía o buscaba una novia” y tampoco podría conseguir el trabajo de sus sueños.

En la carta también afirmó que era una decisión “totalmente racional” y que le mintió a su amigo para que le ayudara a conseguir el suplemento de cafeína, diciendo que en realidad era un suplemento de proteínas.

Según los investigadores, Szarach habría inhalado lo suficiente como para generar una sobredosis que acabara con su vida. El reporte médico indicó que tenía casi cuatro veces la cantidad letal de cafeína en la sangre.

Los cuidadores del hogar dijeron a medios que “Damian era una figura de hermano mayor para el resto de los chicos en el albergue, ya que había estado allí por más tiempo”. También afirmaron que parecía progresar bien y no daba pista de pensamientos suicidas.