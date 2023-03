Joven de 18 años fue quemada viva por su exnovio después de que le terminara

Un nuevo caso de feminicidio ha conmocionado a los habitantes de Perú, luego de que un hombre le rociara gasolina y quemara viva a su expareja sentimental, una joven de 18 años, por haber terminado la relación.



El lamentable hecho ocurrió en una calle cercana a la plaza del Dos de Mayo, en el centro de Lima, la noche del sábado 18 de marzo, tras una discusión en la cual la víctima, identificada como Katherine Gómez, decidió poner fin a su relación con Sergio Tarache Parra.

De acuerdo con testigos del ataque, el hombre le roció gasolina a la joven y le prendió fuego con un encendedor mientras esperaba el transporte público, alrededor de las 9:10 de la noche. Personas del sector auxiliaron a Katherine e intentaron apagar las llamas, que alcanzaron a quemar el 60% de su cuerpo, mientras que el atacante emprendió su huida.

Mientras llegaban las autoridades, la mujer declaró que había sido agredida por haber terminado su relación sentimental con Sergio Tarache. Momentos después fue trasladada al hospital Arzobispo Loayza en la capital del país, donde falleció seis días más tarde en el área de quemados críticos de cuidados intensivos.

“Luchó por su vida, pero, lamentablemente, la cantidad de cuerpo dañado imposibilitó a los médicos salvarle la vida”, aseguró Nancy Tolentino, ministra peruana de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Publicidad

Aunque desde el principio Katherine confirmó la identidad de su señalado agresor, las autoridades empezaron su búsqueda solo cuando se dio a conocer que la joven había fallecido, emitiendo una orden de detención internacional en contra de Sergio Tarache Parra por el delito de feminicidio, y ofreciendo una recompensa de 50.000 soles (62 millones colombianos) a quienes brinden información que ayude a dar con su paradero.

Orden de captura en contra del feminicida Sergio Tarache Parra Ministro del Interior de Lima

Esta decisión causó indignación entre los peruanos, debido a que el retraso de las autoridades pudo haber facilitado la huida del presunto feminicida, aún más teniendo en cuenta que el violento hecho quedó registrado por las cámaras de vigilancia de la zona.

Por su parte, Cinthia Machare, madre de la víctima, expresó en los medios locales que no tenía conocimiento de que su hija sostuviera una relación sentimental con el sujeto que la agredió. También señaló que Katherine tenía el sueño de enlistarse en la Marina de Guerra, por lo que se estaba preparando para postular a la Escuela Naval del Perú.

Publicidad

“Yo no sabía nada de ese chico. A mí me llamaron los bomberos y me avisaron que mi hija sufrió un atentado. Él sabe el daño que ha causado y yo quiero que las leyes del Perú se hagan cargo y que lo capturen. Quiero la cadena perpetua para este hombre, le ha destrozado la vida a mi hija”, declaró Machare.



En otras noticias del mundo: Mamá e hijos fueron sacados de su casa, asesinados y embolsados en México

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia