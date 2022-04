Joven de 20 años ayudó a resolver el crimen cometido contra niña hace 58 años

La Policía de Pensilvania, Estados Unidos , pudo resolver el crimen de una niña que sucedió hace 58 años, con la ayuda de las pruebas de ADN y un joven universitario de 20 años, experto en genealogía.

Durante el mes de enero, las autoridades desenterraron el cadáver del asesino y encontraron que su ADN coincidía con el que quedó en el abrigo de Marise Ann Chiverella, de 9 años, quien fue secuestrada el 18 de marzo de 1964 cuando se dirigía a hacia su colegio en Hazleton.

Marise Ann fue encontrada en un pozo después de haber sido abusada sexualmente y estrangulada hasta la muerte. El asesino fue identificado como James Paul Forte, un cantinero que tenía antecedes de agresión sexual y que murió en 1980, a los 38 años. De acuerdo con la Policía, al momento del asesinato, Forte tenía 22 años.

Más de 230 personas participaron de este caso en casi seis décadas y no tuvieron un avance hasta 2020, pues el nombre de James Paul Forte apareció cuando la tecnología de ADN mostró que tenía una conexión familiar con la víctima.

Eric Schubert, un estudiante universitario y experto en genealogía genética, se ofreció como voluntario para ayudar en el caso y reunió un extenso árbol genealógico con el objetivo de reducir la lista de sospechosos.

El joven localizó a un hombre que habría emigrado de Italia hacia Hazleton en 1940, el abuelo de Forte, y luego buscó a los descendientes que habían estado en dicha cuidad cuando sucedió el asesinato.

James Paul Forte y su hermano se convirtieron en los principales sospechosos; no obstante, ambos habían fallecido. La Policía pudo localizar a la cuñada de Forte, quien tenía un cepillo viejo de su marido y una prueba de ADN lo descartó, dejando a James Paul como el único sospechoso de este crimen.

“La investigación que se llevó a cabo en todo este trabajo fue probablemente la tarea de genealogía más difícil a la que me he enfrentado. Esta fue probablemente la cosa más difícil que he hecho en toda mi vida. Significa mucho para mí que pude estar en el equipo que podría brindar respuestas a la familia Chiverella”, declaró Eric Schubert en una rueda de prensa.