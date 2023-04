Joven de 20 años murió tras ser golpeada por una piedra que lanzaron al parabrisas de su carro

Una joven de 20 años murió luego de ser golpeada por una piedra que alguien arrojó a través del parabrisas de su carro mientras ella conducía por una calle de Denver, Estados Unidos.

La víctima, identificada como Alexa Bartell, estaba regresando de su trabajo en la noche del pasado miércoles, 19 de abril de 2023, cuando la piedra atravesó el parabrisas y la golpeó. Ella estaba hablando por celular con una amiga cuando de la línea de la nada quedó en silencio.

La amiga de Alexa la rastreó usando la ubicación de su celular y descubrió que el carro que ella estaba manejando se salió de la carretera a un terreno baldío con el cuerpo sin vida adentro, según información del medio local 11 News.

La Oficia del Alguacil del condado de Jefferson determinó que Alexa falleció por el impacto de la piedra, que pudo ser arrojada desde otro carro que estaba pasando. Las autoridades dictaminaron que esta muerte es un homicidio.

Publicidad

De acuerdo con las autoridades, lo inquietante es que la muerte de esta joven hace parte de al menos cuatro incidentes de lanzamientos de piedras que tuvieron lugar en esta misma área el miércoles por la noche.

En cada caso, se arrojaron rocas contra los automóviles estaban pasando por esa zona, provocando que dos personas resultaran con heridas leves y daños en los automotores.

“Esta es una mujer de 20 años que conducía a casa desde el trabajo y ya no está con nosotros debido a este acto sin sentido. Esto no es diversión y juegos, esto no es una broma, esto mató a una mujer anoche y queremos saber quién hizo esto”, manifestó el alguacil del condado de Jefferson, Jacki Kelley, el día jueves.

Publicidad

Los otros carros que fueron atacados esa misma noche también tenían daños en los parabrisas y ocurrieron minutos después del caso de Alxa.

"Sabemos que estas rocas miden de 10 a 15 centímetros, de 1 a 2 kilos, por lo que son grandes como rocas de jardinería, que se usaron esencialmente como un arma mortal en esta investigación", agregó el alguacil Kelley.

Entretanto, los allegados a Alexa la recordaron como una persona alegra, a la que se podía llamar en cualquier momento para cualquier cosa.

Otras noticias del mundo: