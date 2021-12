Joven de origen colombiano detenido por amenazar su escuela dice que lo hackearon

Este lunes compareció ante una corte de Florida el adolescente de origen colombiano a quien acusan de amenazar su escuela a través de una red social. El joven ya lleva más de 15 días detenido.

• Le puede interesar: “¡No mates a mi mamá!”: súplica de un niño salvó a madre

Desde hace un poco más de dos semanas sus padres colombianos viven en agobio constante.

“Es muy duro no sentirlo cerca, no abrazarlo; yo cuando voy a la visita yo no quiero ni soltarlo cuando dicen ‘ya no lo puede tocar más’”, afirma Elizabeth Ibáñez.

Al hijo de 15 años de Elizabeth lo acusan de sembrar el caos en varios colegios del condado Miami Dade, tras publicar una supuesta amenaza contra su institución en una red social. Su familia asegura que un hackeo a su cuenta fue el que desató la pesadilla.

“Estas dos semanas han sido muy muy difíciles para nosotros, porque nosotros sabemos cómo es nuestro hijo y lo duro que la debe estar pasando en esta situación”, dice Benjamín Grisales, padre del adolescente detenido.

Publicidad

Noticias Caracol pudo hablar con él.

“La persona que hackeó mi cuenta empezó a escribirle a gente, a amigos míos, a postear que iba a disparar a la escuela y todo eso, que iba a matar a todos el 7 de diciembre y todo eso. Y yo no sabía, porque yo estaba jugando con mis amigos en la computadora y me di cuenta cuando tenía como 40 notificaciones”, indicó el joven.

El abogado de la familia, Rick Yabor, asegura que las pruebas están a su favor y confía en que pronto el joven podría estar en casa.

“Nosotros tenemos suficiente evidencia; yo pienso que ellos van a tener una dificultad probando que Jonathan hizo lo que ellos dicen que hizo”, explica Yabor.

Aunque el juicio está previsto para el mes de febrero, se espera que el martes se conozca la respuesta a una moción presentada por la defensa para que el menor pueda permanecer con su familia antes de Navidad.