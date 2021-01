Joven dejó encerrada a su bebé en un carro mientras celebraba el Año Nuevo en un bar

Una inconsciente madre fue imputada con cargos por negligencia infantil , intoxicación en público y alteración del orden público tras descubrirse que dejó a su hija de 12 meses entre un carro mientras ella se embriagaba en un bar de Tennessee, Estados Unidos .

Según medios locales , un transeúnte descubrió que la bebé estaba sola entre el vehículo y procedió a romper el vidrio para rescatarla. Dio aviso a la Policía, la cual llegó al lugar de los hechos, pero no logró hallar a la madre.

Finalmente, Sylvie King, de 25 años, acudió a las autoridades diciendo que ella era la mamá. Según el reporte, se presentó "muy descuidada e iracunda" y fue arrestada.

What a sad story.

So glad the child is ok and with a family member. https://t.co/RjhrHfVnXY

— Latricia Thomas (@LatriciaTnc9) January 1, 2021