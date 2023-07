Joven dio a luz en una prisión y su bebé murió porque la auxiliaron un día después

Las autoridades se encuentran investigando un presunto caso de negligencia por parte de una prisión ubicada en Ashford, Inglaterra , donde una joven de 18 años, que se encontraba recluida en una de las celdas, perdió a su bebé tras entrar en labor de parto sin ayuda.



De acuerdo con los investigadores, la madre, identificada como Rihanna Cleary, solicitó asistencia a través del timbre que estaba en su celda, pero un oficial del centro carcelario lo desactivó e ignoró el llamado. En vista de que no había nadie, dio a luz y se vio en la necesidad de morder el cordón umbilical para cortarlo.

Al día siguiente, la joven fue encontrada por sus compañeros de prisión cubierta de sangre y con el bebé muerto en brazos. Según el forense principal de Surrey, Richard Travers, la recién nacida, que fue nombrada Aisha, pudo haber sobrevivido si su madre hubiera sido auxiliada mientras realizaba el trabajo de parto y trasladada inmediatamente al hospital.

La madre de 18 años fue arrestada cuando tenía seis meses de embarazo, sin derecho a fianza, y fue internada en el centro carcelario de mujeres Bronzfield, la prisión más grande de mujeres en Europa. Durante su estancia allí le dijeron que cuando naciera su bebé se emitiría una orden judicial para sacarlo, por lo que Cleary no aceptó recibir ningún tipo de atención médica durante ese tiempo.

En la audiencia se indicó que la joven no se había comprometido con los servicios de maternidad y que no acudió a hacerse las ecografías porque temía que le quitaran la custodia de su bebé cuando naciera y no hubiera alguien afuera que pudiera cuidarlo bien. Incluso llegó a afirmar que si se lo quitaban, ella misma se suicidaría.

Publicidad

El día anterior al nacimiento de Aisha, la madre fue monitoreada en cinco oportunidades diferentes, aunque la enfermera de turno reconoció que el procedimiento no se hizo bien. Con el pronóstico de que daría a luz en la noche, otra profesional intentó trasladar a la joven al centro de atención médico de la prisión, pero no habían camas disponibles.

Por su parte, Cleary reveló los detalles del angustiante momento que vivió cuando daba a luz: “Llamé al timbre y les pedí que me consiguieran una enfermera o una ambulancia. Solo sabía que tenía mucho dolor. No entendía por qué estaban haciendo preguntas. Tenía tanto calor que me quité la ropa, así que estaba desnuda”.

“Había sangre en la cama, mis manos y la pared donde me había estado sosteniendo. Tenía tanto dolor que no podía ni gritar. Me desmayé. Cuando me desperté en la celda estaba en la cama, Aisha estaba entre mis piernas y el cordón todavía estaba conectado. Aisha estaba morada y no parecía estar respirando. Pensé que debía cortar el cordón umbilical, no sabía qué hacer, así que mordí el cordón y puse la placenta en el contenedor. Luego me metí en la cama con Aisha”, agregó.

Publicidad

Finalmente, el forense encargado criticó al oficial de prisiones Mark Johnson y aseguró que este mostró “total desprecio por una prisionera”, y su fracaso significó que ella no recibió asistencia médica con su trabajo de parto.